Seminario de Formación Teológica: el Padre Trejo pidió respetar los acuerdos “para preservar la paz social”

El religioso fue uno de los disertantes en la actividad que se lleva adelante en la ciudad de Frías. Su ponencia giró en torno al tema “Razones políticas para creer, esperanzas religiosas para politizar”.

Tal como estaba previsto, la ciudad de Frías, cabecera del departamento Choya, es sede del Seminario Nacional de Formación Teológica, una actividad que comenzó el pasado 28 de enero y finalizará este sábado 3 de febrero.

La ocasión es propicia para abordar temas y problemáticas actuales de marcado interés para las militancias sociales, políticas, religiosas; Comunidades Eclesiales de Base (CEBs); Organizaciones no gubernamentales (ONG); movimientos políticos juveniles, centros de estudiantes y a todos los interesados en la temática.

Te recomendamos: Paro de la CGT en Santiago: “No dejen de luchar por los derechos históricamente conquistados”

Uno de los oradores fue el Padre Marcelo Trejo, quien brindó un extenso mensaje a los presentes. El religioso basó su exposición en torno al tema “Razones políticas para creer, esperanzas religiosas para politizar” y habló del momento político que atraviesa la República Argentina tras la asunción de Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo Nacional.

“El triunfo presidencial de diciembre 2023 tiene una variedad de motivaciones. Muchas inconformidades que decidieron colectivamente ceder su soberanía popular. De esta manera, el eje específico de la demos-kratos; de todos/as en el pueblo, se desplazó hacia la autocracia del líder y a su `gente de bien`: la ceo-kratos. Personajes caracterizados como salvadores, `con fuerzas del cielo`, dispuestos a satisfacer o a resolver aquello acuñado en queja, angustia o rebeldía. En estas circunstancias eleccionarias, también giró una frase que atestiguaba el momento: `No la vimos venir`”, expresó el religioso ante las personas que se dieron cita en la ciudad de Frías.

En otra parte de su oratoria, el sacerdote sostuvo: “Una situación miope de las demás fuerzas partidarias que, al menos, enmarca dos preguntas: ¿por qué no vieron venir este avance político tan ruidoso y vehemente?; y, la segunda, ¿qué otras problemáticas emo-socio-económicas no fueron visibilizadas? Aunque también, el desafío es mucho más amplio y profundo: `El viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer; y en ese claroscuro surgen los monstruos` (A. Gramsci). Y, de la misma manera, se podría analogar el axioma mencionado: una vieja política que no termina de irse y una nueva política que no termina de llega”.

También, Trejo citó al Papa Francisco: “Estamos invitados a convocar y encontrarnos en un “nosotros” que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Nadie se salva solo; de esta, “se sale mejor o peor, pero no igual”.

“También hoy las señales marcan necesarios y urgentes acuerdos mancomunes en el Norte Grande. ¡Que no se traicionen los Acuerdos! Las alianzas provinciales en sus inicios marcaron un estilo de convivencias y cuidado del bien común ciudadano. Pactos preexistentes a favor de las autonomías y para preservar la paz social. Preludio de una nación argentina, federal y popular. Esta construcción nacional tiene nombre: Argentina; y Militancia Popular es su conveniente palpitación política”, sentenció.