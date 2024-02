Lauty Gram le declaró su amor a la China Suárez y ella lo fulminó

Lauty Gram irrumpió en un vivo de la China Suárez, le declaró su amor, pero ella se mostró muy enojada y avergonzada por la situación.

Hace ya varias semanas comenzó a circular un rumor que indica que Lauty Gram y la China Suárez rompieron su relación. A pesar de que no se conocen las causas oficiales de esta ruptura, algunas versiones indican que el cantante fue visto llorando, pero ahora un nuevo gesto de la actriz para con él aumentó estas habladurías. Fue Juariu quien mostró, mediante su perfil oficial de Instagram por qué, oficialmente, todo estaría acabado entre la China Suárez y Lauty Gram. La panelista de Cortá por Lozano comenzó explicando que ambos cantantes se dejaron de seguir en sus perfiles oficiales, pero esto no impidió que Lauty irrumpiera en un vivo de la China donde ella realizó un tutorial de maquillaje. En el mismo, él dejó varios mensajes de amor en público sin importarle que había miles de personas conectadas. El intérprete dejaba comentarios como: "Me caso con ella", "Estoy en pedo y estoy siendo sincero". Y, si bien la China ni se inmutó y prefirió no responderle las muestras de cariño, el joven artista continuaba haciendo comentarios. “La más hermosa de Argentina y del mundo”, siguió. Sin embargo, a pesar de que Suárez nunca respondió, su fría expresión dejó en evidencia que entre ellos ya no existe ningún vínculo. De hecho, Juariu remarcó: "La cara de la China". Es decir, al parecer, entre ambos cantantes todo terminó de la peor forma.