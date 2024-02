"Me gustaría ser madre", la fuerte confesión de Fátima Florez

En medio de su visita a La Noche de Mirtha, la diva le consultó a la comediante por la maternidad y ella no dudó en responder: "Me parece un acto de amor muy grande".

Este sábado, Fátima Florez fue una de las invitadas de lujo de Mirtha Legrand en su ya reconocido ciclo "La Noche de Mirtha" que se emite por la pantalla de El Trece. Allí también estuvieron el periodista Marcelo Polino, y los artistas Raul Lavié e Iliana Calabró. En medio del diálogo que la diva impulsa en su 'mesaza', una pregunta muy particular fue directo a lo más profundo de la intimidad de la comediante que actualmente está de novia con el presidente Javier Milei: "¿Te gustaría ser mamá, Fátima?", lanzó la conductora. "Sí, sí me gustaría", contestó sonriente la imitadora, a lo que la diva espetó: "¡Qué lindo! Pensé que me ibas a decir 'nooo'". Tras lo cual, la humorista indicó: "No, ¿cómo voy a decir que no? Sí me gustaría, y cada vez más", enfatizó. "Ay, mirá vos. Bueno, da la noticia algún día. Acuérdense que se originó acá eh", se entusiasmó la Chiqui. "Sí, me parece un acto de amor muy grande", cerró la flamante pareja del jefe de Estado.