Nayib Bukele se autoproclamó ganador en El Salvador y dijo que obtuvo el 85% de los votos

Tras varias horas sin datos oficiales, el mandatario centroamericano se adjudicó la victoria en las elecciones de este domingo y dijo que se trata “de la mayor diferencia entre el primer y el segundo lugar en toda la historia”.

Tras una espera de más cuatro horas y media desde el cierre de los centros de votación, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador publicó los primeros resultados oficiales de los comicios de este domingo, que le otorgan a Nayib Bukele una amplia ventaja.

Con el 31% de actas escrutadas, Bukele obtiene 1.295.888 votos, seguido por el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, con 110.244 sufragios y el de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Joel Sánchez, con 96.700.

De acuerdo con los resultados preliminares, se registraron 32.481 votos nulos y 829 impugnados.

Horas antes, Bukele se había proclamado ganador de la contienda con el 85% de los votos, según lo anunció en su cuenta en la red social X.

De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea.



El récord en toda la historia democrática del mundo.



Nos vemos a las 9pm frente al Palacio Nacional.



Dios bendiga a El Salvador. — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 5, 2024

Afirmó, además, que su partido Nuevas Ideas “arrasó” en el Congreso con “un mínimo de 58 de 60 diputados”.

“El récord en toda la historia democrática del mundo”, expresó Bukele.

El mandatario salvadoreño celebró su triunfo a través de su cuenta en la red social X agradeciendo el apoyo de sus seguidores y convocándolos a las adyacencias del Palacio Nacional.

En su discurso desde el balcón presidencial Bukele afirmó que los resultados demostraron “la mayor diferencia entre el primer y el segundo lugar en toda la historia”.

Expresó, además que “sería la primera vez que en El Salvador existe un partido único en un sistema democrático”.

El Jefe de estado salvadoreño aprovechó la oportunidad para arremeter contra los medios de comunicación críticos de su gestión.

“Algunos que no conocen El Salvador dicen que los salvadoreños viven oprimidos, que no quieren el régimen de excepción, que viven con miedo del gobierno. El pueblo habló, y habló de la manera más contundente. Si eso no los convence, señores periodistas, nada los va convencer”, sentenció.

Bukele pudo presentar su candidatura a la reelección gracias a un fallo de 2021 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, cuyos magistrados fueron designados por el Parlamento, controlado por el propio partido oficialista Nuevas Ideas.

Los jueces, señalados por Estados Unidos de ser “leales” al Ejecutivo de Bukele, dijeron que la prohibición de la reelección es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años.

Hasta antes de este cambio, un presidente debía terminar su período de 5 años y esperar 10 para buscar nuevamente la Presidencia.

Bukele, de 42 años, se convirtió así en el primer mandatario salvadoreño en ser reelecto de forma consecutiva desde la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó entre 1931 y 1944.

En horas de la tarde de este domingo, el ahora reelecto presidente acudió a las urnas entre ovaciones de sus seguidores y una gran expectación mediática, en lo que fue su primera aparición pública desde finales de noviembre.

Llegó al centro de votación acompañado por su esposa, Gabriela de Bukele, con ropa informal y una gorra, y saludó a sus simpatizantes que le esperaban para poder fotografiarse con él.

El mandatario no hizo declaraciones a los numerosos periodistas nacionales y extranjeros que se congregaron desde temprano en el lugar, donde también había una fuerte presencia de seguridad.

Bukele llevaba dos meses sin aparecer en público, desde que la Asamblea Legislativa, controlada por su partido Nuevas Ideas (NI), le concedió una licencia de seis meses para que hiciera campaña política.

Antes de acudir a su centro de votación, el mandatario salvadoreño compartió imágenes en su cuenta en X de los electores sufragando en el exterior.