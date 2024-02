Chaco encabeza el ranking de contagios por dengue: casi 9000 casos en enero

La cifra representa 60 % de una medición semestral. En los últimos días, 66 personas debieron ser internadas y hubo cuatro fallecimientos.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, el Chaco es la provincia que lidera a nivel a país la cantidad de casos de dengue y por ende también encabeza las cifras en el Nordeste. Los números, de acuerdo a lo que informa Diario Norte, muestran un sostenido aumento de quienes padecen la enfermedad y las recomendaciones son extremar los cuidados.

La provincia anunció que aplicará la vacuna que se aprobó en abril, como ya lo hacen algunos distritos, pero no precisó fechas ni población objetivo, en el mientras tanto las cifras preocupan y piden extremar las medidas de prevención.

Según datos tanto de la Dirección de Epidemiología, solo en enero en el territorio provincial se confirmaron 8742 casos de dengue, mientras que el Boletín Epidemiológico Nacional da cuenta que desde el inicio de agosto hasta casi el final del primer mes del año, se contabilizaron poco más de 14.000 casos. Los números permiten inferir que se transita una curva ascendente del brote porque solo en el comienzo de 2024 se registró más de 60 por ciento de la serie que lleva seis meses.

Estos datos se saben que no marcan con exactitud el fenómeno porque, por sus características, existe un subregistro considerable de casos. Si bien como con cualquier brote como el que transita hoy la provincia la confirmación llega no solo por exámenes de laboratorio sino por través de criterios clínicos (sintomatología) o nexo (contacto estrecho de un enfermo), son muchos los que directamente no solicitan una consulta a un profesional para determinar qué padece.

Es que la generalidad es que el cursado es sin complicaciones, pero en algunas oportunidades puede presentar complicaciones. En el último informe provincial, se indica que 66 de los afectados debieron ser internados y hubo cuatro decesos.

Localización

Como ocurre con la mayoría de las veces, en el Gran Resistencia se concentraba poco más de 50 por ciento de los casos confirmados y muy atrás seguido por Sáenz Peña. En lo que la afectación por edades, aquellos que están en el segmento de 30 y 39 años encabezan el número de afectados por la picadura del mosquito Aedes Aegypti.

Le sigue el grupo etario de entre 20 y 29 años y luego los que tienen entre 40 y 49, son los que registran el tercer número más grande en número de casos. En lo que hace al chikungunya, en el último reporte se contabilizó un caso y acumulan 17 desde el inicio de la serie de registros, siete de ellos en Resistencia.