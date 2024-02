¿Qué es el Apple Vision Pro?: el nuevo producto de Apple

La llegada de las Vision Pro es un hito para los amantes de la realidad virtual o aumentada, que ven esta tecnología como el próximo capítulo de la vida en Internet después de los teléfonos inteligentes.

Las tiendas Apple de Estados Unidos comenzaron a vender las Vision Pro, sus anteojos de realidad mixta que cuestan 3.499 dólares. Se trata del primer gran lanzamiento desde el Apple Watch hace nueve años. Cómo usarlos. La llegada de las Vision Pro es un hito para los amantes de la realidad virtual o aumentada, que ven esta tecnología como el próximo capítulo de la vida en Internet después de los teléfonos inteligentes. Apple Vision Pro es una computadora espacial que combina contenido digital y aplicaciones en tu espacio físico y te permite navegar usando los ojos, manos y voz. Proporciona “realidad aumentada” en lugar de “realidad virtual”, lo que significa que los usuarios podrán ver el mundo que los rodea mientras lo usan, en lugar de estar confinados en un entorno completamente virtual. En Estados Unidos, este dispositivo de última generación tiene un valor de 3.499 dólares, lo que refleja su avanzada tecnología y potencial para transformar el mercado. El Apple Vision Pro tiene una pantalla frontal de vidrio laminado, un marco de aluminio cubierto por un cojín flexible y una banda para la cabeza ajustable. El marco contiene cinco sensores, seis micrófonos y 12 cámaras. El usuario verá a través de las lentes dos pantallas micro-OLED con un total de 23 megapíxeles,cada una del tamaño de un sello postal. Los ojos son rastreados por un sistema de LEDs y cámaras infrarrojas, que forman la base del escáner de iris del dispositivo llamado Optic ID (utilizado para la autenticación, al igual que el Face ID del iPhone). Se admiten insertos ópticos personalizados para personas con gafas recetadas; estas lentes se conectarán magnéticamente a la lente principal y se desarrollan en asociación con Zeiss. El altavoz del dispositivo está dentro de la banda para la cabeza y se coloca directamente sobre los oídos del usuario y puede generar sonido envolvente. El Apple Vision Pro utiliza el procesador Apple M2 y un nuevo procesador Apple R1 hecho específicamente para el dispositivo para el procesamiento de entrada de los sensores, que se enfriará mediante un ventilador suave. Una batería de paquete hecha a medida conectada al dispositivo a través de un cable permitirá un tiempo de funcionamiento del dispositivo de 2 horas. Alternativamente, el dispositivo se puede conectar a una fuente de alimentación externa. Durante el proceso de configuración de los antifaces Vision Pro, el dispositivo escaneará los ojos y las manos del usuario y mapeará el entorno en el que se encuentra. Luego se mostrará una interfaz similar a iOS que le permitirá comenzar a utilizar el dispositivo. Una vez iniciado, debemos tener en cuenta que para poder seleccionar objetos ya no tendremos un mouse tradicional sino que, al utilizarse las manos, tendremos que juntar el dedo pulgar y el índice. De esta manera, podremos entrar y salir de las aplicaciones que seleccionemos. Por otro lado, la interfaz está configurada para que podamos utilizar nuestra voz cuando queramos solicitarle a Siri que busque contenidos por nosotros. Los anteojos le permitirán al usuario ver imágenes y videos en tamaño real y también ampliarlos para que se posicionen ante nosotros como si estuviéramos en una sala de cine. Al mismo tiempo, le ofrece al usuario la opción de fotografía espacial para que pueda observar imágenes y videos en 3D para una experiencia aún más realista. La compañía aseguró que están disponibles 600 aplicaciones y juegos específicamente diseñados para las Vision Pro, junto con un millón de aplicaciones compatibles. Disney se asoció con Apple y aportará 150 películas en 3D en el lanzamiento, anunciaron ambas empresas. La aplicación Disney+ envuelve a los espectadores en uno de los cuatro entornos, para que puedan ver "Star Wars: The Force Awakens" desde el asiento de una nave X-34 landspeeder ficticia en el planeta de Tatooine, como en un autocine futurista, o ver "Avengers: Endgame" desde el interior de la Torre de los Vengadores en el centro de Manhattan. Los espectadores también podrán ver 42 películas de Disney en 3D, incluidos los éxitos de taquilla "Avatar: la forma del agua", "Black Panther" e "Inside Out" Las Vision Pro estarán disponibles en otros países a finales de este año, según Tim Cook, jefe de Apple. De acuerdo con analistas de Wedbush Securities, Apple debería esperar vender unas 600.000 unidades en 2024.