“Es la última vez”: la firme advertencia de Gran Hermano a Furia y a Virginia

“El supremo” aprovechó la gala de eliminación para dejar en claro que se le acabó la paciencia.

La llegada de Virginia Demo a la casa de Gran Hermano 2023 desató las ganas de los participantes de saber qué pasa con el público, algo que no le conviene a Juliana “Furia” Scaglione, que se sabe muy fuerte de frente a las galas de eliminación.

Esto llevó a que Gran Hermano ponga su ojo todopoderoso en la recién llegada, a quien vigila día y noche para que no diga nada algo que rompa el aislamiento. De esta manera, “El supremo” decidió llamarles la atención a las dos participantes este domingo.

En la previa a la gala de eliminación, Gran Hermano llamó a reunión en el living. “Como ustedes saben, uno de los fundamentos que rigen esta casa es el aislamiento, por eso cualquier información del exterior que contamine el espíritu del juego está totalmente prohibido”, sentenció.

Qué les dijo Gran Hermano a Virginia y a Furia

“Sin embargo, Virginia he notado que en más de una ocasión has revelado o dado a entender algunas cuestiones vinculadas con el afuera que, si bien no interfirieron, no lo puedo permitir. Has sido advertida y confío en que no volverás a incurrir en esta transgresión”, le dijo Gran Hermano a la humorista, que no entendía qué había hecho.

“La verdad es que siempre he tratado de evitarlo, pero debo haber caído. Disculpas”, se defendió, mientras Gran Hermano tomaba cartas en el asunto sobre las tremendas discusiones y agresiones que se propinaron los “hermanitos” durante la semana.

“Ante ciertas situaciones que atentan contra el respeto y la sana convivencia, a mí no me corresponde involucrarme en las peleas que existen entre ustedes, pero sí voy a intervenir cada vez que observe que la forma en que dirimen sus diferencias se aleja tanto de lo que debe ser el trato civilizado”, señaló.

“No voy a tolerar los agravios desmedidos, los insultos, las ofensas reiteradas, o, como observé recientemente a Juliana, arrojando comida en medio de una discusión. Se trata de una falta de respeto absoluta, pero no solo entre ustedes sino ante quienes los miran diariamente. Esta es mi última advertencia. La próxima aplicaré severas sanciones”, dijo “El supremo” antes de despedirse.