“Hay mucho por sanar”: Morena habló de la relación con su padre, Jorge Rial

La hija del conductor respondió si ve posible una reconciliación con su padre y fue letal con Silvia D’Auro, su madre adoptiva.

A 9 meses de la explosiva pelea con Jorge Rial, Morena visitó a Carmen Barbieri en Mañanísima y reveló qué es lo que verdaderamente siente por su padre, de quien se distanció pocos días después de volar a Colombia, país al que viajó con su hermana Rocío, cuando el conductor peleaba por su vida tras sufrir un infarto.

“Mi hijo ama a mi papá. Es un nene”, dijo Morena, tras explicar que actualmente no vive con Francesco porque no tiene casa. En ese punto de la charla, More le reclamó una ayuda económica a su padre por el bien del niño.

Intentando que la joven se reconcilie con Jorge, Carmen le preguntó: “¿Y vos lo amás a tu papá? ¿Lo querés?”.

Sin dudar, Morena respondió: “Sí, lo quiero”. Sin embargo, segundos después afirmó que la distancia que hoy mantiene con su padre es necesaria: “Estamos bien así. Hay mucho por sanar, pero vamos de a poquito. No se puede de un día para el otro hacer como si no pasara nada”.

Dispuesta a sanar heridas del pasado con Jorge Rial, Morena sentenció que volver a tener un vínculo con su madre adoptiva, Silvia D’Auro, es imposible.

“¿A Silvia la querés?”, le preguntó Barbieri a More. Con contundencia, ella respondió: “No, no. Es una desquiciada mental esa mujer. No está bien de la cabeza”.

En ese marco, Morena afirmó que no tiene ni un solo buen recuerdo de Silvia.