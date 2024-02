Revés para Cristina Kirchner: seguirá siendo investigada en la Ruta del Dinero K

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó su pedido para anular la decisión de la Cámara Federal porteña, que había ordenado seguir el caso contra ella.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de Cristina Kirchner con el que pretendía anular la decisión de la instancia anterior, que ordenó que se la continúe investigando en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. Con esta resolución quedó firme el criterio que determinó que debe seguir la pesquisa en su contra por el presunto delito de lavado de activos.

A finales de 2023, la Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento que había obtenido Cristina en la Ruta del Dinero K, cuando el juez Sebastián Casanello hizo lugar a un pedido del fiscal Guillermo Marijuan, quien sostuvo que no había elementos de prueba para que la ex presidenta continuase bajo investigación.

Los camaristas entendieron que esto no era así y atendieron los argumentos de la asociación civil Bases Republicanas que, tras convertirse en querellante, sostuvo que la ex presidenta debía ser investigada en esta causa donde su ex socio comercial, Lázaro Báez, fue condenado a 10 años de prisión.

En ese momento los jueces detallaron una serie de elementos que “no pueden ser omitidos” a la hora de “analizar su rol” en el entramado de operaciones de blanqueo.

La ex vicepresidente se opuso a esta decisión y acudió al máximo tribunal penal, es decir, a la Cámara de Casación, que este lunes rechazó su argumentos y avaló lo que ya se había dicho en la instancia anterior: continuará bajo investigación sospechada de haber tenido un grado de participación en la estructura que le permitió a Báez lavar 55 millones de dólares.