Julieta Poggio reveló cuál es su verdadera relación con Marcos Ginocchio después de Gran Hermano

En la edición de Gran Hermano 2022-2023, Marcos Ginocchio y Julieta Poggio fueron una de las parejas más shippeadas por los fanáticos. Sin embargo, durante su paso por el reality de Telefe, no pasó nada entre los participantes debido a que ella estaba de novia y, además, entre ambos se consideraban tan solo buenos amigos. No obstante, meses después de salir de la casa de Gran Hermano, los rumores de romance entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio nunca frenaron. Y, recientemente, fue la actriz y bailarina quien dio a entender que entre ambos participantes podría haber sucedido algo y hasta dio más detalles de su relación actual. Durante una entrevista con el periodista de El debate del Bailando (América TV), donde fue consultada por la existencia de Marculi, Julieta remarcó: “Si, ya está. Se murió. Lo que sigue es la amistad”. A su vez, Poggio afirmó que la relación con el Primo está “re” bien y que lo que sigue entre ellos es solo una amistad. “Una linda relación”, fueron sus palabras exactas. Aún así, hay que destacar que estas palabras no rompieron la ilusión de los fanáticos, quienes aún continúan esperando una relación entre ambos. Esto, a pesar de que ambos dejaron en claro que su relación no pasa de un vínculo de hermanos.