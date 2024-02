Evangelina Anderson se sumó a otra moda del verano y posó en microbikini bicolor

La modelo eligió una de las tendencias de la temporada para pasar la tarde bajo el sol.

Evangelina Anderson se sumó a la moda de las microbikinis bicolor y marcó tendencia. La modelo impuso su estilo al posar junto a una pileta con un look que está arrasando en esta temporada. En medio de las altas temperaturas, la mediática demostró su sentido para la moda, llamando la atención con un conjunto audaz.

En esta ocasión, optó por una opción bicolor en tonos magenta y coral, destacándose por su diseño audaz. La parte superior exhibe un corpiño rectangular casi underboob, mientras que la parte inferior es un colaless ultracavado con tiras ajustables a ambos lados de las caderas. Un look que refleja lo atenta que está la modelo a los detalles y cómo sigue las últimas tendencias.

Como toque final, Evangelina Anderson complementó su look con un maquillaje sobrio, aros plateados colgantes y una pulsera plateada con un dije de hoja labrada. Su publicación en Instagram no pasó desapercibida, generando una ola de reacciones positivas de sus seguidores, quienes dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look.