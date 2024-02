“No apartes tu rostro del pobre”

Los obispos argentinos en su Declaración del 5 de febrero 2024, denominada “El pedido del pan de cada día es un clamor de justicia”, afirman la dura existencia de una “crisis alimentaria” en muchas familias y poblaciones del territorio nacional. Una aguda conmoción que insta al sentimiento y obrar cristiano: “Caritas Christi, urget nos” (2Cor. 5,14).

Por el Pbro. Dr. en Teología Marcelo Trejo

Una exigencia de cooperación solidaria de todos/as porque “un plato de comida no se le niega a nadie” en esta tierra bendita del pan: Argentina.

Una pro-vocación que sobrepasa los niveles personales. Estos mismos amplían la mirada incluyendo en las búsquedas de caminos resolutivos a las organizaciones e instituciones de distintos ámbitos y niveles de ejecución.

Para tal fin, ubican la problemática en la justa dimensión económica-política: “la comida no puede ser una variable de ajuste”. Junto a tal afirmación, continúan explicitando que “no son suficientes los paradigmas tecnocráticos, sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos”.

Ciertamente, la prioridad es la vivilidad cotidiana popular. La comida lo primero. “Denle Usted de comer! (Mt 14,16). También se confirma, siguiendo dicha reflexión, que una de las causas es la “inflación que, desde hace años, crece día a día y pega fuertemente”.

Sin embargo, convendría explicitar aún más que también se enclava una gran coyuntura con decisiones de gestión política que incide estos últimos meses. Cabe insistirse pues, que la economía no debe subyugar al estado. El Papa Francisco bien afirma: «el mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal» (Fratelli Tutti). En este sentido, los pueblos no son números resueltos en tablas estadísticas; y las personas no son “costos humanos”.

Develar las responsabilidades y connotaciones de este caos social argentino no es una cuestión de difamación o “a quien se tira la piedra”; es una dinámica inicial de salud política y salvación colectiva. Pues, según, el sabio Ireneo de Lyon, siglo III, advertía: “Nada se redime si antes no es asumido”.

Estamos invitados a convocar y encontrarnos en un “nosotros” que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Nadie se salva solo; de esta, “se sale mejor o peor, pero no igual” (cf. Francisco). Todos/as estamos; pero no de la misma manera ni con las mismas responsabilidades en este debacle argentino.