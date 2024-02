"Hay una suba empinada pero no acelerada de la curva de contagios por coronavirus"

Así lo expresó la ministra de Salud Natividad Nassif en diálogo con Radio Panorama.

Durante un contacto con Buen Día Santiago, la titular de la cartera de Salud Natividad Nassif se refirió a la actualidad del coronavirus en nuestra provincia, informando que en la última semana epidemiológica se registraron 82 casos positivos de covid sobre un total de 242 muestras, lo cual representa "una suba empinada pero no acelerada de la curva de contagios".

La funcionaria destacó que los síntomas de la enfermedad continúan siendo los mismos aunque "atenuados debido a la vacunación, por lo cual no hay una necesidad de hospitalización".

Además, subrayó la importancia de completar los esquemas de vacunación, haciendo hincapié en que los refuerzos de las vacunas sean inoculados en especial al sector de la población mayor de 50 años o inmunocomprometidos.

La actualidad del dengue

Otra enfermedad que preocupa a las autoridades sanitarias es el dengue, que actualmente registra casos en diferentes puntos de la provincia.

Nassif explicó que casos provocados por el serotipo Den1 actualmente se registran en los departamentos Copo, Alberdi, Taboada y Robles. Además, en Capital, Banda y Taboada, se han individualizado casos provocados por la convivencia de los serotipos Den1 y Den2.

"Los casos que aparecen en mayor número son autóctonos. El sistema de salud está conteniendo todos los episodios que van apareciendo. En este sentido no hay problemas por casos críticos", dijo la ministra, quien recordó que la vacuna contra la enfermedad todavía no está siendo aplicada pero puede conseguirse de manera particular en las farmacias locales.