Brian Fernández destrozó a Sabrina Cortéz tras blanquear su separación en Gran Hermano

“Admitir la cagada que te mandaste no es una opción”, expresó el muchacho en las redes sociales y fulminó a su ex por lo que hizo con Alan en la casa.

Brian Fernández volvió a sorprender con dos posteos durísimos en contra de Sabrina Cortéz, luego de que ayer en el Debate de Gran Hermano (Telefe) ella confesara que su relación estaba mal y que Alan Simone la había ayudado a darse cuenta de eso dentro de la casa.

El ahora exnovio de Cortéz apuntó en su contra a través de sus historias de Instagram y se mostró dolido por la forma en la que ella se manejó dentro y fuera del reality: "Ya que ella tomó por decisión propia hacer pública nuestra relación y si bien tengo la posibilidad de defenderme en vivo y en directo, preferí mantenerme callado para ver que tenías para decir primero. La verdad, no entiendo nada de lo que está pasando. No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza".

"Fue ella quien decidió hacer una presentación hablando 10 puntos de mí y ahora resulta que estaba todo mal, y recién me entero por TV... No paró de hablar de mí, para bien o mal, en todo el programa y ahora dice que le dieron la atención que yo no le daba. Admitir la cagada que te mandaste no es una opción, por lo que veo. Meteme en una casa aislado absolutamente de toda responsabilidad y vas a ver cómo cambia toda la atención. Claramente te comió la cabeza el ambiente y mezclaste un reality con la vida real. Acá estamos en la vida real, hay que laburar y ganarse la vida todos los días y quizás ahí, a veces, tiempo es lo que falta...", agregó Brian puntualmente por os dichos de Sabrina sobre su relación en el Debate.

"Me da pena cuando caigas en la realidad y veas como salí a bancarte y apoyarte siempre, у роr sobre todo que veas como sufrieron afuera por tus actos los que más te quieren", concluyó ese primer gran desahogo que Fernández escribió en el block de notas de su celular.

Asimismo, el joven compartió una captura de la última charla que tuvo con Sabrina por WhatsApp antes de que la aislaran de todo para ingresar al programa. "Avísame cuando lleguen", le pide Fernández, a lo cual Cortéz enunció: "Bueno gordo. Te amo. Cuídate y confía en mi siempre. Y no andes chapando por ahí con nadie".

"Jajaja. Te amo tonta. Te va ir re bien", contestó Brian y ella agrega: "Lo sé. Saludos a todos. Y bánquenme". Esta imagen de Brian fue acompañada con un filoso mensajes: "Última vez que hablé con ella... Me hubieras comunicado lo que te pasaba, en vez de hacer lo que hiciste... Por lo que decís, entiendo que entraste a ver que te pasaba pero por las dudas me dejaste afuera esperando y eso habla por sí solo de lo mal que te manejaste".