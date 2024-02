Romina Urigh se defendió de los ataques en redes por su regreso a la casa de Gran Hermano

La exparticipante de la edición 2022 ingresará a la famosa casa una vez más y se cruzó con Pepe Ochoa en Twitter.

Romina Uhrig ingresará a la casa de Gran Hermano 2024 por 48 horas y realizó un fuerte descargo en redes después de recibir críticas por su vuelta en esta edición.

“Mañana vuelve la ‘dipuchorra’ a la casa”, lanzó el panelista Pepe Ochoa en Twitter y fue entonces cuando la exparticipante contestó: “No cambiás más...”.

“Y cada vez que me ves me abrazás. Y mirá que lo hablamos... sos mal tipo, falso, no queda otra. No te metas más conmigo, hace tu camino. Éxitos”, sentenció Uhrig.