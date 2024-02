El desgarrador mensaje de Darío Barassi al recordar a su mamá: "Seguís no estando"

Al volver de sus vacaciones, el conductor Darío Barassi conmovió a todos con un fuerte mensaje en sus redes para recordar a su mamá fallecida.

El actor y conductor, Darío Barassi, regresó de unas soñadas vacaciones en familia en México, y al adaptarse nuevamente a la rutina en casa recordó a su mamá con un sentido mensaje. Su mamá, Laura, falleció el pasado 19 de noviembre tras una dura lucha contra el cáncer y actor, que aún se encuentra transitando el duelo, cada tanto la recuerda en sus redes sociales. En esta ocasión lo hizo a través de sus historias, y eligió una tierna foto en blanco y negro donde le daba un beso a su mamá. Además, acompañó la imagen con una canción de Billie Eilish llamada “What Was I Made For? (¿Para que fui hecha?)”. “Vuelvo a casa, a la rutina, a mis amigos, a mi cama, a mi baño, a mi trabajo, mi agenda, a la rutina de mis hijas y seguís no estando. Yo sigo sin poder creerlo/asumirlo", expresó. De todas formas, aseguró qué hay algo que los mantiene todavía muy unidos y finalizó: “Te siento cerca viejita. Que se yo. No entiendo. Te amo". Darío Barassi