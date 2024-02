Floppy Tesouro hizo estallar las redes con una microbikini multicolor

Se lució con un traje de baño de dos piezas diminuto en colores neón.

Floppy Tesouro no para nunca. Fanática de la moda y las tendencias como ella sola, la influencer no deja de sorprender con sus apuestas de moda en Instagram, donde reúne poco más de 1 millón y medio de seguidores.

En las últimas horas, compartió una serie de imágenes en su perfil oficial donde mostró un look de alto verano supercanchero y trendy. Coqueta y audaz como ella sola, se lució con una microbikini animal print multicolor y revolucionó las redes sociales.

¿Los detalles de la apuesta? Se trata de un traje de baño de dos piezas con corpiño simple con moldería triangular y bombacha colaless ultracavada de tiro alto. Ambas piezas cuentan con vivos bien anchos en colores fucsia y verde neón.

La estampa del equipo llamó la atención a todos sus seguidores por sus colores fosforescentes como el amarillo, el naranja y el azul. La microbikini cuenta con un estampado animal print de leopardo que comúnmente se diseña en tonos marrones.

Siempre atenta a los detalles y más diva que nunca, completó el total look de playa con un beauty look para el recuerdo. Llevó los ojos maquillados con un diseño de make up a base de un megadelineado estilo cat eye en total black que complementó con sombras en tonalidades doradas para la zona de los párpados y máscara de pestañas en negro azabache.

En el pie de foto de la publicación, la influencer se mostró muy risueña y positiva y escribió: “Dejá que la vida te despeine”, seguido de un emoji de estrellas.