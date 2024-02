Cande Vetrano sorprendió con una confesión íntima sobre "Patito Feo" y "Casi Ángeles"

La actriz habló de dos tiras icónicas y sus personajes, y de las relaciones entre los protagonistas.

Este martes por la mañana, en el programa de streaming de Olga, llamado Paraíso fiscal, conducido por Fer Dente, Cande Vetrano, Papryka y Martín Rechimuzzi, estuvo de invitada Rochi Irgazábal. Cande y Rochi trabajaron juntas en Casi Ángeles la ficción de Cris Morena, lo que llevó a que recuerden algunas anécdotas para sorpresa de todos: "Yo terminé de novia con un amigo que era Agustín Sierra", contó Vetrano. Y sumó: "Dije: 'están todos con todos, ya fue, pongámonos de novios'". "¿Te acordás Rochi? Estábamos entre todos", dijo. Fer Dente aprovechó el momento y preguntó: "Pero, ¿cómo? ¿se los iban pasando?". "No, no, eso era más en Patito Feo", confesó la actriz. "No... ¡fuera de joda! Mi novio (Andrés Gil) trabajaba en Patito Feo y él me dijo que en Patito Feo era todos con todos", revelo Vetrano. "Nosotros (en Casi Ángeles) éramos monógamos. Todos de novios con todos", afirmó la actriz.