Un país abre sus puertas a jóvenes argentinos de 18 a 30 años para pedir la visa laboral

México abrió la inscripción para aplicar a su Working Holiday para vivir y trabajar en Playa del Carmen. Conoce más sobre esta oportunidad para emigrar.

La crisis económica y los problemas de seguridad hacen que cada vez sean más los jóvenes que se planteen o decidan marcharse del país para emigrar a otro país con mejores oportunidades laborales y calidad de vida. Ahora, hay un país centroamericano que abre sus puertas a jóvenes argentinos. Si sos argentino y tenés entre 18 y 30 años, vas a poder tramitar la visa que te va a permitir trabajar y vivir en México hasta 4 años. Una gran oportunidad para aquellos argentinos que quieren probar suerte en otro país, dado que el idioma, barrera para muchos destinos, no será un problema. Además, ¡la inflación no es un problema! (5% en todo el 2023). Con cupos ilimitados, México abrió la inscripción para aplicar a su Working Holiday y vivir y trabajar en Playa del Carmen, balneario costero del país que se ubica a lo largo de la costa caribeña de la Riviera Maya, en la Península de Yucatán. Es famosa la ciudad por sus playas bordeadas de palmeras y los arrecifes de coral, además de su diversidad de restaurantes y clubes nocturnos. Si te decidiste por emigrar tenes que tramitar la visa de trabajo en la Embajada de México en Argentina y contar con los siguientes requisitos:



-Tener una oferta de trabajo en México.



-Tener pasaporte argentino vigente.



-Tener pasajes que acrediten la estadía en México y un plan de viaje que sea válido conforme al derecho internacional y vigente, en original y copia.



-Una fotografía con el rostro visible, a color, tamaño pasaporte, con medidas de 3 x 3.5 centímetros.



-Original y copia del documento que acredite la estancia legal (esto es necesario en caso de que la persona extranjera no sea natural del país donde está solicitando la visa).

Trabajos no calificados: no es necesario contar con estudios superiores. Entre los trabajos se destacan los de mozo, lavavajillas o vendedor en un local.

Trabajos temporales: para cubrir puestos en rubros hoteleros y gastronómicos.

House sitting: es un sistema en donde podés cuidar el hogar y las mascotas de una persona y no pagás alquiler. Pero tenés que tener en cuenta que debés afrontar tus propios gastos para comer. Esta opción es ideal si hacés teletrabajo.

El salario mínimo en esa ciudad es de u$s 613, según datos del portal Yo Me Animo.