Tras confirmarse el romance entre Lali y Pedro Rosemblat, Moria Casán reveló las claves de su pasión

A través de las redes sociales, "La One" expresó su alegría por la relación amorosa entre la artista pop y el streamer.

Este miércoles, Lali Espósito terminó con el misterio y confirmó su romance con el streamer Pedro Rosemblat. La noticia fue celebrada por los seguidores de ambos y hubo una famosa que se sumó a los festejos: Moria Casán, quien tiene muy buena onda con la flamante pareja.

“El level del cadete peroncho”, comentó La One en referencia a la militancia política de “Pepe”. Luego, no dudó en describir cuál es la clave de la relación: “La calentura, fuego ardiente, sincro de cabezas, corazones y no de calzones”. Y completó: “Los premia la vida”.

Te recomendamos: Lali Espósito confirmó su noviazgo con Pedro Rosemblat con un posteo en sus redes

La diva no fue la única que comentó la publicación de la artista. Otros figuras como Stefi Roitman, Verónica Lozano, Rocío Igarzábal, Miriam Lanzoni, Angela Lerena, Juariu y Rechimuzzi, también dejaron un mensaje y celebraron el amor.