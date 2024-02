A Emma Stone le parece extraña la polémica de la desnudez en su última película

La actriz ha hablado sobre lo que está suponiendo lidiar con su papel como productora en el filme y cómo, en ocasiones, ser la protagonista parece excluirla de las decisiones sobre mostrar su cuerpo.

La película del año, hasta que se demuestre lo contrario -12 meses dan para mucho-, es Pobres criaturas. El filme dirigido por Yorgos Lanthimos es la segunda colaboración del director con Emma Stone tras La favorita. No obstante, este nuevo proyecto tiene una novedad detrás de las cámaras: la actriz es también productora. Por eso, Stone ha reconocido que está encontrando todo un desafío la polémica de su desnudez en el filme.

Pobres criaturas sigue a Bella Baxter, una mujer a la que trae de vuelta a la vida un científico. Una historia como Frankenstein, pero con una criatura femenina en lugar de masculina. La protagonista, a medida que va aprendiendo del mundo, está hambrienta por explorarlo. Y, además de viajar y conocer a gente nueva, el sexo es un tema clave en la película.

El filme está dirigido por un hombre y su guion corren a cargo de Tony McNamara. De ahí que Stone esté recibiendo preguntas sobre que su desnudez se debe al 'male gaze' (término usado para denominar aquellas cosas destinadas únicamente a la mirada masculina). La actriz encuentra extraño que, siendo productora, la gente no entienda que ella también tomó parte en la decisión de mostrar su cuerpo en la gran pantalla.

Emma Stone

"Me preguntaba si, como, obviamente hay una gran cantidad de desnudo frontal femenino y eres productora, eso te dio algo de, ya sabes, te dio alguna influencia para decir: 'Quiero esto, necesito esto, necesito sentir esto", pregunta a Stone la actriz Olivia Colman, con quien compartió protagonismo en La favorita.

"Algo que ha sido un desafío para mí, recientemente, es que han habido muchas preguntas sobre: 'Oh, estoy es, ya sabes, un hombre guionista y un hombre director. La 'male gaze' en esta situación, ¿cómo te sientes con respecto a esto?", responde Stone.

Como añade: "Elimina mi voluntad. Tienes todas la razón porque, en todo esto, soy productora. Fui con todo. Esta es la historia que nosotros queríamos contar de la forma que queríamos contarla. Así que, me parece un poco extraño que me eliminen de la ecuación porque actúo en ella. Como si no fuera, ya sabes, una de las voces principales o como si me hubieran dicho lo que tengo que hacer".

No es la única polémica a la que ha tenido que enfrentarse Stone. También ha habido algo de controversia por el hecho de que el cerebro de Bella Baxter, el que le pone el científico al que da vida Willem Dafoe, es el de un bebé. Eso, unido a la cantidad de sexo del filme, ha hecho que algunos digan que "normaliza la pedofilia".

"Por supuesto que hay muchos elementos que si los coges y los pones en una frase o en una lista, por supuesto, es complicado", dijo la actriz en BBC. "Esperamos que en el contexto completo de la película, sin ir uno por uno, que es algo intenso de escuchar, hay una idea completa o ideas que no se quedan ahí. Porque esto es una metáfora. Esto no puede ocurrir en la vida real".

Pobres criaturas está nominado a 11 premios Oscar. Stone podría llevarse su segunda estatuilla a Mejor actriz tras La La Land. Además, el filme supone su primera nominación como productora, pues también cuenta con una a Mejor película.