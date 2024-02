La importante decisión que tomó Andrea Rincón frente a su deseo de ser madre

La actriz contó que tomó una medida preventiva para asegurarse de poder tener una familia.

Andrea Rincón se encuentra felizmente en pareja pero ya está pensando en dar un nuevo paso en su relación y agrandar la familia.

Por esa razón, le consultaron en Socios del espectáculo (El Trece): "¿Congelaste óvulos?". "Así es. Siempre quise ser mamá y el tiempo pasa pero no encuentro el momento. No quiero ser mamá ya. Yo nunca en la vida busqué un bebé ni nunca en la vida quedé embarazada, por eso, dar este paso me da adrenalina y nervios", reveló muy contenta la actriz.

Entonces explicó el motivo de su decisión: "Si el día de mañana quiero uno, lo voy a buscar de manera natural. Pero si quiero más de uno, tengo algo guardado".

Además, bromeó con respecto al nombre que les quiere poner a sus futuros hijos ya que ella siempre se ha mostrado como militante peronista y kirchnerista, y estos la hacen parecer simpatizante del Presidente Javier Milei: "De hecho, todo el mundo me carga porque tengo hasta los nombres, León y Libertad, y yo estoy de la vereda de enfrente pero no lo voy a cambiar porque los tengo pensados desde muy chicas".

Andrea Rincón