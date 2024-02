El sorpresivo testimonio que irrumpió en el caso de Madeleine McCann

Un hombre, que formó parte del círculo de confianza del principal acusado, dio detalles del hecho que se traía entre manos.

El caso Madeleine McCann marcó a la sociedad en 2007, cuando la pequeña, de tres años y de padres británicos, desapareció del departamento de vacaciones en Praia da Luz, Portugal. A pesar de que los detectives de Scotland Yard y la policía alemana siguieron los presuntos rastros del caso, de momento, solo se detuvo al principal sospechoso Christian Brueckner. A pocos días del inicio del juicio oral al presunto autor del caso, un informante reveló el plan secreto que este tenía para secuestrar a un niño días antes del hecho que sacudió al mundo entero.

Ken Ralphs, un británico que se instaló en Portugal junto con Brueckner y otro inglés, en la comunidad bohemia de Algarve, fue quien sacó a la luz este hecho. Según dijo, nunca se imaginó que uno de los integrantes de su grupo de amigos nómadas sería acusado del secuestro de Madeleine.

En diálogo con los medios del Reino Unido, Ken sostuvo que el alemán tenía un plan perverso para secuestrar a un niño pequeño proveniente de una familia rica, con el fin de venderlo a una pareja de europeos que no podían ser padres por los métodos convencionales. Esto sacudió a la población local, ya que él permaneció junto a Brueckner hasta una semana antes de la desaparición de Madeleine.

Según detalló, los interesados en comprar al menor de edad eran de origen alemán, al igual que Brueckner. Ya estaba todo listo para llevarse a cabo cuando su amigo, quien también se implicó en el plan, rompió en llanto y reveló la futura venta.

En diálogo con The Mirror, recordó: “Estábamos sentados alrededor del fuego una noche después de comer, tomamos unas cervezas y durante las primeras horas de la mañana mi amigo comenzó a llorar. Le pregunté qué le pasaba y, finalmente, me confesó que se estaba involucrando con Christian para robarle un niño de Praia da Luz a una familia rica”.

Y agregó: “Le dije que no podía involucrarse en secuestrar a una persona para pedir rescate, pero me explicó: ‘No, no es así’. Y me contó que Christian tenía un cliente, un comprador en fila, un matrimonio alemán que no podía tener hijos”.

Tras este sinceramiento, Ken convenció a su amigo para que se libere de Brueckner y abandone por completo el plan. Sin más, cada uno siguió su camino y una semana después, tras su aterrizaje en Inglaterra, sucedió la desaparición de McCann.

Según explicó, de inmediato dio aviso a la policía e indicó la ubicación donde el sospechoso vivía. Hasta viajó a Algarve, pero ya no había nada allí. A posteriori, nunca más volvió a ver a su amigo ni a Brueckner, que más tarde, los detectives dieron con él y lo arrestaron. Hoy en día espera el inicio del juicio en prisión.

¿Cómo es la situación actual de Christian Brueckner?

Si bien nunca se encontraron pruebas fehacientes sobre una conexión directa entre Madeleine McCann y Christian Brueckner, la policía alemana lo condenó a la cárcel hasta 2026 por violación y tráfico de drogas.

Además, la próxima semana se presentará frente al tribunal en el primer encuentro como sospechoso del caso Madeleine. Según informaron los medios británicos y alemanes, el pedófilo de 47 años deberá responder por diferentes denuncias en su contra cuando vivió en Portugal, entre ellas, “acoso, abuso y demostración sexual indebida a menores”. En tanto, complementaron que los bocetos que este realizó dentro de la celda se presentarán ante el juzgado como parte de las pruebas.