La Justicia europea dio un duro revés judicial contra TikTok

El tribunal de la Unión Europea desestimó una demanda de Bytedance (dueña de la red social) contra la nueva legislación sobre plataformas digitales.

El presidente del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestimó este viernes una demanda de Bytedance, dueña de TiKTok. La presentación judicial pedía la suspensión de su designación como "gatekeeper" en la nueva legislación europea sobre plataformas digitales. La disputa comenzó en noviembre del año pasado. En diciembre se formalizó otra demanda para que el cumplimiento de la norma quede suspendido mientras el caso esta en proceso. Ahora, este revés judicial representa una derrota para TikTok en un mercado importante pero con regulaciones muy estrictas a las plataformas digitales. La Ley de Mercados Digitales (DMA, en inglés), que a partir de marzo regulará la operación de esas plataformas, reserva un bloque de normas más estrictas para las mayores empresas, que denomina "gatekeepers", es decir que determinan y regulan un tipo de acceso específico a internet. La firma china presentó en noviembre un recurso legal ante la justicia europea cuestionando su designación como 'gatekeeper', y en diciembre formalizó otra demanda para que el cumplimiento de la DMA sea suspendido mientras su caso está proceso. En un comunicado, el presidente del TGUE señaló que "Bytedance no ha demostrado la urgencia requerida para una orden provisional a fin de evitar daños graves e irreparables" y desestimó la demanda original. Bytedance había alegado que la designación podría representar riesgo de divulgación de información altamente estratégica sobre las prácticas de elaboración de perfiles de usuarios. Para el TGUE, Bytedance "no ha demostrado que exista un riesgo real de divulgación de información confidencial, o que tal riesgo represente daño serio e irreparable". Además de la firma Bytedance, la DMA identifica como "gatekeepers a Alphabet (matriz de Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook y Whatsapp) y Microsoft. De todas ellas, Bytedance es la única firma no estadounidense. Meta también recurrió a los tribunales para tratar de impugnar la designación de su sistema de mensajería Messenger.