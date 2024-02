Instagram y Facebook dejarán de recomendar contenido sobre política

Las redes sociales de Meta no mostrarán más este tipo de posteos de cuentas que no sigas. Podrás volver a activarlo si preferís que te lo recomiende.

Meta tomo una decisión definitiva sobre el contenido de política que se muestra en sus plataformas Instagram, Facebook y Threads. Estas redes sociales dejarán de recomendar contenido de gente que no sigas y tenga que ver con política, a menos que optes por sí verlo. Los usuarios que quieran seguir recibiendo contenido recomendado "que probablemente mencione gobiernos, elecciones o temas sociales que afectan a un grupo de personas y/o a la sociedad en su conjunto" podrán apagar esta limitación en los ajustes de su cuenta. Los cambió se aplicarán en cuentas públicas y solo en las partes de la plataforma donde se muestre contenido recomendado como la lupa, Reels, recomendaciones en feed y usuarios sugeridos. Las actualizaciones no cambiarán como los usuarios ven contenido de cuentas que ya siguen. Aquellas cuentas que puedan ser afectadas por esta limitación podrán seguir publicando contenido político a sus seguidores a través del feed y las historias. "Nuestra meta es preservar la habilidad de las personas para elegir interactuar con contenido de política, mientras respetamos el deseo de cada persona por verlo", expresó el jefe de Instagram Adam Mosseri. Además confirmó que el cambio llegará en las próximas semanas a Instagram y Threads, y más adelante a Facebook. Los creadores que suban contenidos políticos deberán prestar atención pues todo su contenido dejará de recomendarse, no solo el que tenga ese tipo de temáticas. Las cuentas profesionales podrán revisar si su contenido está impactando en su aparición en recomendaciones. Además podrán reclamar si creen que están siendo injustamente afectados por estas medidas, editar, remover o pausar posteos con contenido político.