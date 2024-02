"La menos interesada": una joven cortó con su novio porque no le regaló el modelo de celular que quería

Dania Méndez es la influencer mexicana que en las últimas horas se convirtió en objeto de críticas en las redes sociales, tras contar que decidió terminar con su novio porque este no le regaló el teléfono que ella quería.

Dania Mendez, una influencer y modelo mexicana, causó gran revuelo en las redes sociales al contar el insólito motivo por el que decidió terminar con su novio. Al parecer, habría decidido finalizar la relación porque su pareja no le regaló el modelo de teléfono que ella quería.

Según reveló la joven mexicana, conocida por ser exnovia del cantante Peso Pluma, su insatisfacción por el regalo surgió porque su expareja no cumplió con la promesa de comprarle uno de los modelos de teléfonos más codiciados. La influencer contó detalles de cómo fue que terminó la relación, aunque no precisó si se trató del famoso cantante mexicano.

En una reciente entrevista en el podcast de “Un Tal Fredo”, Dania Méndez compartió el insólito motivo por el que decidió terminar la relación con su novio. La polémica surgió cuando Méndez reveló que esa ex pareja le había prometido regalarle el último iPhone de Apple, el iPhone 14 Pro Max. Sin embargo, la insatisfacción de la influencer se dio a raíz de que recibió el Iphone 14 en su versión estándar en lugar del modelo Pro Max que esperaba.

Méndez compartió su decepción y explicó que siempre había utilizado el modelo Max debido a las necesidades de su trabajo. “Veo que trae el IPhone 14 Pro, yo siempre he usado el max por mi trabajo... uso pantallota (...) pero me da el IPhone 14, ni pro ni max... cuando vio mi cara de que el celular me dijo si me había gustado o no, yo le respondí que sí, que gracias”, contó la modelo.

Según reveló la influencer, a pesar de haberse sentido decepcionada y sorprendida de que su ex pareja no le comprara el teléfono que ella quería, le agradeció igual por el regalo. “No es lo material, es la acción”, afirmó. Aunque la influencer recalcó que no era una persona materialista, su actitud fue duramente criticada en las redes sociales.

Sin embargo, este episodio aparentemente marcó un punto de quiebre en la relación, ya que Méndez confesó que a partir de ese momento sintió que no estaba “en el lugar correcto”.

Luego, la joven modelo dio detalles de cómo la relación entre ambos terminó por romperse luego de que ella se sintiera decepcionada por no haber recibido el modelo de celular que quería. “En ese momento (...) no dije nada. ‘¿No te gustó, verdad?’ Y me quedé callada. Porque yo podré ser lo que sea, pero si algo tengo que es que no me gusta sentir mal a las personas”, contó la influencer. Fue en ese momento que, según lo relatado por la modelo mexicana, su ex pareja se enojó por la actitud de decepción de ella. “Entonces yo dije: ‘esto no es lo que yo quiero’”, expresó la joven, quien decidió terminar la relación.