La compañera Cristina, combatiendo al capital

Su última declaración jurada como vicepresidenta dejó en evidencia, una vez más, la distancia entre la realidad y el relato. Invirtió más de US$ 150.000 en acciones de multinacionales. ¿Y el discurso nac&pop?

Por Silvia Fesquet

Para Clarín

Como el Sol, aunque no la veamos, Cristina siempre está. Y suele manifestarse de maneras muy diversas. Y hasta sorprendentes. Entre las novedades que produjo en la semana estuvo su declaración jurada de cierre como vicepresidenta. Una vez más quedó en evidencia la distancia entre la realidad puertas adentro de la “exitosa abogada” que jamás ejerció y el relato de la boca para afuera.

Entre los datos que surgen de la presentación, donde manifiesta un patrimonio total cercano a los $ 250 millones, aparecen inversiones reñidas a priori con el kirchnerista discurso nac&pop: en octubre del año pasado, mes de las elecciones presidenciales cuya primera vuelta ganaría Sergio Massa, Cristina Kirchner invirtió en acciones de Coca Cola, Microsoft, Apple, Visa, Vista Energy, Berkshire Hathaway, Donat Investments y el índice Nasdaq, por un total de US$ 159.169.

Lejos quedaron aquellos días de 2011 en los que, como un eco del ex ministro Lorenzo Sigaut y su “El que apuesta al dólar pierde”, la entonces presidenta exhortaba a no comprar billetes verdes, enfatizando: “Hay que convencer a los argentinos a no apostar al dólar sino a las empresas radicadas en el país”.

Nobleza obliga, hay que reconocer que Cristina también apostó por el capital nacional: entre las inversiones declaradas aparecen Bioceres Crop Solutions Corp, dedicada al agro (la pelea con el campo también quedó atrás) y, oh sorpresa, Mercado Libre. En la empresa del tantas veces denostado por el kirchnerismo Marcos Galperín, la entonces vice compró 1.667 acciones, a un valor de $ 23.858 cada una, lo que hace un total de $ 39.771.286, unos US$ 45.000.

Bien dicen que el capital no tiene ideología. La idea la redondeó el propio Galperin al enterarse: “Con la de ellos son capitalistas. El socialismo es siempre con la tuuuuuuuya contribuyeeeeeeente”, escribió en X (ex Twitter).

Después de todo, es la misma Cristina que recorría el mundo y también los más pedestres tribunales locales con carteras Louis Vuitton y Dior, entre otras, colgando del brazo y exhibió hasta un bonito cinturón de LV, cotizado en US$ 710 (unos $ 812.000 al dólar blue de hoy), en el regreso a las sesiones presenciales en el Senado, que entonces presidía, en octubre de 2021. Para ser justos, en algunos aspectos coherencia no le ha faltado.

Por boca del periodista ultra K Roberto Navarro, se conocieron opiniones de Cristina sobre el actual Presidente. “Cristina no es tan pesimista en cómo le va a ir Milei”, dijo el director de El Destape, quien agregó que en materia económica la ex vice “cree que la inflación va a ir bajando de a poco” y que Milei “es hoy el político que mejor está haciendo las cosas en términos de técnica política, porque es el que más coraje tiene, porque es kirchnerista en su manera de obrar” ya que “siempre redobla la apuesta. Nunca va para atrás”.

¿Elogio sincero o abrazo del oso? Según escribió este domingo en Clarín Ignacio Ortelli, Milei rechazó esos elogios, diciendo que lo que busca Cristina es torpedear la fusión con el PRO que el Presidente viene anunciando estos días. El panorama en la Argentina da para todo: después de rumores sobre un acuerdo de La Libertad Avanza con los K, podría pensarse también que si el acercamiento LLA-PRO se concreta y la gestión de este gobierno fusionado fracasa, el beneficiario sería el kirchnerismo, convertido en la oposición más sólida. En una de esas Cristina recuerda a Napoléon: “Nunca interrumpas a tu enemigo cuando se está equivocando”.