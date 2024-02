A pesar de la derrota ante San Pablo, Quimsa sacó boleto a la siguiente fase de la Champions League y ya conoce a su rival

La Fusión perdió por 94-82 ante el anfitrión en Brasil, pero logró la clasificación a los playoffs como líder del Grupo B.

Quimsa cayó ante San Pablo por 94/82, pero igual se quedó con el primer puesto de su grupo y clasificó a la siguiente ronda junto a Nacional de Uruguay donde enfrentará en cuartos de final a Real Estelí de Nicaragua al mejor de tres partidos.



El arranque fue para el equipo Paulista con Silva y Miller en la ofensiva, la Fusión insistió con Gallizzi para emparejarlo junto a Robinson, pero el banco local sumaba con Bennett y Curnell para un 23/15 parcial.

En el segundo segmento llegaron las bombas de Acevedo y Gallizzi para limar diferencias, San Pablo no tardó en responder con un triple más bonus de Miller. Fischer comenzó a jugar su partido para que el local mantenga el liderazgo, Sansimoni con cinco puntos aportaba a los santiagueños, pero las cifras del primer tiempo eran para el equipo brasileño por 51/34.



Los primeros minutos del completamente fueron poco efectivos, Miller sumaba y ampliaba desde el perímetro. Robinson con ocho puntos al hilo levantaba los ánimos en la visita y ponía expectantes tanto a Nacional como a San Pablo por la diferencia en el resultado. Dos triples de Ramírez Barrios limaban la brecha, con un cuarto por disputar lo ganaba el local por 66/55.



El trámite se tornaba cortado por las faltas, el dueño de casa intentaba escaparse pero Robinson era la respuesta para los fusionados junto a Ramírez Barrios. El triunfo fue para los dirigidos por Mortari por 94/82 aunque no le alcanzó, ya que por diferencia de gol clasificaron argentinos y uruguayos a la siguiente fase.



Los cuartos de final a disputarse del 3 al 10 de marzo en formato 1 - 2 quedaron así:



Franca (BRA) vs Hebraica (URU)

Quimsa (ARG) vs Real Estelí (NIC)

Halcones de Xalapa (MEX) vs Nacional (URU)

Flamego (BRA) vs Obras (ARG)



Los ganadores de estas llaves jugarán el Final 4 en abril.

ESTADÍSTICAS