Video: el gesto de Enzo Fernández con un hincha de River tras el partido del Chelsea

El volante argentino campeón del mundo se acercó a donde se encontraba el fanático del Millo.

El volante campeón del mundo Enzo Fernández tuvo hoy un buen gesto hacia un hincha de River Plate, con el regalo de la camiseta que utilizó para el triunfo agónico de Chelsea ante Crystal Palace, por 3 a 1, donde marcó un gol con mucha categoría.

Fernández distinguió a un espectador que sostenía en alto la camiseta de River, en la zona baja del estadio Selhurst Park de la ciudad de Londres, se quitó la casaca del Chelsea, con la número "8" en el dorsal, y se arrimó para entregársela en mano.

Un puñado de hinchas obstaculizaron el paso de Enzo, quien no dejó de mirar al hincha de River para cumplir con su objetivo. Al cabo de unos segundos, con el personal de seguridad de por medio, el mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022 hizo feliz al simpatizante riverplatense, quien también portaba un gorro con los colores del club de Núñez.

Enzo Fernández, reconocido hincha de River, se formó en el "millonario" y de la mano de Marcelo Gallardo se consagró campeón en la Liga Profesional de Fútbol y el Trofeo de Campeones 2021.

El ex Defensa y Justicia marcó hoy un gol, con mucha clase, para el 3-1 de Chelsea ante Crystal Palace, en el cierre de la 24ta. fecha de la Premier League.

"No me quiero ir de Chelsea, estoy bien acá"

"No sé de dónde salieron esos rumores. Se habló en las redes sociales o algo así. Salgo a desmentir porque no me quiero ir del Chelsea, estoy bien acá", dijo Fernández en diálogo con ESPN.

"Estoy bien con mis compañeros, con el cuerpo técnico y con la gente del club. Desde el primer día que llegué me trataron de maravillas. Estoy muy agradecido más allá de lo que pase futbolísticamente. Soy un agradecido de estar acá. Estoy feliz acá en Chelsea y seguiré hasta cuando ellos quieran", aseguró el ex River Plate.

"La Premier es muy exigente y debemos estar siempre preparados. Tuvimos algunos altibajos. Estamos encontrando funcionamiento y cambiando la actitud", indicó Enzo Fernández sobre la temporada del equipo que dirige su compatriota Mauricio Pochettino.