Catamarca: un hombre lucha por su vida tras ser atacado por una patota

Recibió un puntazo en el pecho y permanece internado.

La víctima tiene 42 años y permanece internado en el Hospital San Juan Bautista con una herida de arma blanca en el pecho. Ante la policía el herido identificó a su agresor, aun cuando señaló a otras cuatro personas que lo agredieron previamente con golpes de puño y patadas.

Fuentes policiales citadas por El Esquiú de Catamarca informaron que aproximadamente a las 17.30 del martes tomaron conocimiento de que en la calle Los Peregrinos y El Rosario había un desorden donde una persona había sido patoteada. Al llegar los efectivos encontraron a Sergio Víctor Jaime, de 42 años, quien a simple vista presentaba una herida punzocortante en el tórax. Mientas diligenciaban la ambulancia del SAME, el herido les comentó que momentos antes había sido atacado por una patota, a quienes identificó como Josué Aguilar, Javito, Baltazar y Daniel Noria. Si bien el herido no dijo cuál fue el motivo del ataque, sí sindicó a Javito Noria como quien lo agredió con un cuchillo a la altura del tórax.

Finalmente, Jaime fue asistido por el personal del SAME, que lo trasladó al hospital, donde quedó internado al aguardo de ser evaluado por el cirujano. En principio, la herida no sería de gravedad, ya que no comprometería ningún órgano vital.