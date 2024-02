Catamarca: comienzan a juzgar al cura Renato Rasgido, acusado de abuso sexual

A casi 10 años de ser denunciado, el destino del sacerdote empieza a definirse en la Cámara Penal Nº 2.

El sacerdote Renato Rasgido empezará a ser juzgado a partir de hoy por varios hechos de abuso sexual. El debate se desarrollará en la Cámara Penal N°2, a partir de las 9. Según adelantaron desde la querella, está previsto que este jueves declare el denunciante. También señalaron que al menos unos 47 testigos formarán parte del proceso. Rasgido llega al juicio en libertad. Será asistido por su abogado defensor, Luciano Rojas. El sobreviviente, por su parte, estará acompañado por la abogada querellante, Silvia Barrientos.

El Tribunal de la Cámara Penal N°2 será integrado por los jueces Miguel Lozano Gilyam, Silvio Martoccia y Mauricio Navarro Foressi. El fiscal Augusto Barros representará al Ministerio Público Fiscal (MPF).

El hombre que llevó a Rasgido al banquillo de los acusados arribó el último martes a la Capital catamarqueña. En la previa, estuvo reunido con su abogada; con representantes de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina; y un psicólogo y dos psicólogas que lo asistirán mientras dure el debate. Con este encuentro, la letrada querellante, los referentes de la red y los profesionales de la salud mental buscaron que el denunciante pueda tener referencias del contexto en el que se puede encontrar durante el juicio.

El declaraciones antes del inicio del debate, volvió a referirse al caso y manifestó que todavía no puede vivir en libertad. Indicó que se siente “preso” desde hace más de 10 años. También remarcó que espera obtener justicia y que finalice el “atropello” en contra de su persona.

“Hace más de 10 años que estoy preso porque no puedo vivir libremente. Espero que se termine todo este atropello hacia mí. Espero justicia. No quiero que esto siga”, aseguró. Luego, mencionó que no le hace falta revisar ni leer sobre los abusos sexuales que sufrió porque “todo lo vivido ya está grabado, tengo muchas cosas para decir”.

El caso

Desde que se inició la investigación, la causa pasó por un verdadero sinfín de idas y vueltas.

En marzo de 2014, la madre de un adolescente de Andalgalá denunció en la comisaría a Renato Rasgido por una serie de abusos sexuales a los que habría sometido a su hijo. Fue la primera causa de abuso sexual eclesiástico en la provincia.

Rasgido fue imputado y llamado a indagatoria pero nunca estuvo detenido.

En 2016 la causa fue elevada a juicio por primera vez. En 2018 la Fiscalía de Andalgalá volvió a pedir la elevación tras el dictado de una nulidad. En 2020 se firmó por tercera vez la elevación a juicio.

En mayo de 2022, la Cámara de Apelaciones por mayoría, resolvió confirmar la elevación a juicio contra el sacerdote. El Tribunal de Alzada estuvo integrado por los jueces Elena Berrondo Isí, Edgardo Álvarez y Jorge Palacios. La defensa del religioso fue ejercida por el abogado Luciano Rojas. La querella, por la abogada Silvia Barrientos. Por cuarta vez, el expediente llegó al Tribunal de Alzada.

En junio de 2022, la defensa de Rasgido casó la resolución y la Corte de Justicia consideró que fue mal concedido el recurso.

Rasgido está acusado por “abuso sexual simple agravado en concurso ideal con corrupción de menores” y dos hechos de “abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con corrupción de menores”, ambos “agravados por su condición de ministro de un culto religioso”.