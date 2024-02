Quita de subsidios al transporte: “Vamos a instar a diputados y senadores que exijan al gobierno nacional que cumpla la ley”

Lo dijo el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, tras el encuentro que mantuvo con sus pares de distintas provincias argentinas.

La quita de subsidios al transporte público de pasajeros por parte del gobierno nacional fue motivo de reunión de intendentes en la vecina provincia de Córdoba.

Tras el encuentro, uno de los jefes comunales que habló con la prensa fue Daniel Passerini, intendente de Córdoba, quien dejó en claro que pedirán a diputados y senadores que expongan en el Congreso la necesidad de que el gobierno de Javier Milei “cumpla con la ley”.

En otro orden de cosas, el jefe comunal cordobés anticipó que pedirán una audiencia con Guillermo Francos y señaló que insistirán en pedir un impuesto que se coparticipe, además de ratificar que ante la situación actual "el transporte necesita ser subsidiado".

El intendente de Córdoba recordó que el municipio a su cargo aportó cerca de $4.000 millones para mantener con pocas variaciones el costo del boleto urbano, que hasta este jueves cuesta $340. "Hay un agravante en Córdoba y es que Ersa se va, seguramente tendremos que destinar fondos para cubrir su salida", precisó.

Por otra parte, afirmó que "la única forma de empezar a generar un recurso sin poner un impuesto nuevo es coparticipar el Impuesto a los Combustibles para reemplazar el Fondo Compensador, que fue retirado de forma ilegal".

Passerini tampoco descartó junto a otros intendentes acudir a la vía judicial para resolver el problema. "Nos parece que estas situaciones deben discutirse de otra manera y, si no tenemos éxito, no descartamos la vía judicial. Es una situación muy grave, en medio de una crisis histórica que sabemos que no empezó ahora", sentenció.