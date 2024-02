La ex de Exequiel Palacios bancó a Camila Homs y habló de las infidelidades de Rodrigo de Paul

Yésica Frías, exesposa del jugador de la Selección en medio de su escandaloso divorcio, se refirió en Intrusos a la modelo y el futbolista.

Volvió a prender el ventilador Yésica Frías, quien era la esposa de Exequiel Palacios, futbolista de la selección argentina, mientras reclama la división de bienes por su matrimonio.

En Intrusos terminó contando qué reacción tuvieron las esposas de los futbolistas sobre su divorcio y se refirió a otra escandalosa separación: la de Rodrigo de Paul y Camila Homs.

“Me llevo bien con Mandihna, la esposa de Dibu Martínez. Yo la amo y ella me ha escrito para ver cómo estaba”, contó. “Fuera de la Selección, yo soy muy amiga de Flor Martínez, la mujer de Enzo, y ella habla bastante conmigo”, aseguró.

“A veces me reta por las cosas que hago, pero ella siempre me está preguntando cómo estoy. Igual no pretendo que las mujeres se metan”, afirmó la mujer, quien terminó opinando sobre el ex de Tini Stoessel y su controvertida separación de la modelo.

En el ciclo de Flor de la Ve también indagaron en la sonadísima ruptura de De Paul, Camila y con Tini señalada como la tercera en discordia. “No la conocí a Camila, pero sé la historia y vi cómo ella se manejó”, aseveró.

“Yo sabía otras cosas y ella aguantó un montón. Me parece que como mujer se súper comportó y la gente la juzga”, opinó Yésica, dándole su apoyo a la modelo.

“¿Él la engañaba?”, preguntó Karina Iavícoli, punzante. “Sí, sí, sí. Yo no la conocía y tampoco me iba a meter. No era mi tema”, respondió, sin querer entrar en más detalles.