Fuerte discurso del gobernador salteño a Milei: “No nos vamos a arrodillar”

Gustavo Sáenz ratificó que apoyará a los maestros por el incentivo docente y también reiterará el reclamo por el subsidio de transporte.

Se concretó ayer la inauguración de la nueva circunvalación noroeste en Salta, un evento que también sirvió como escenario político, donde las tensiones entre el presidente Javier Milei y el gobernador Gustavo Sáenz se hicieron evidentes. "Esta obra emblemática, soñada y tan pedida se hizo con fondos propios, sin pedirle nada a nadie, con empresas y mano de obra salteñas. Es un orgullo decir a los que tienen una visión centralista, lo que podemos hacer con nuestros recursos cuando son bien utilizados; la obra pública dignifica", expresó el mandatario provincial. Destacó que Salta es una de las pocas provincias con "equilibrio fiscal", es decir, que no gasta más de lo que le ingresa.

"Estas obras deben reconocerse y valorarse porque los gobernadores pasan y las obras quedan, los intendentes pasan y las obras quedan", reflexionó. A aquellos "que piensan que la Argentina comienza y termina en la General Paz", les advirtió: "Vamos a pelear por los derechos de los salteños; acá hay un gigante dormido que se está comenzando a despertar y se va a poner de pie, no de rodillas". A los funcionarios de Capital Federal, en tanto, les pidió eufórico: "Salgan de sus escritorios y vengan a conocer las necesidades del norte de la Patria".

Añadió que las "injusticias" no son de ahora sino desde que nació la Patria. "Señor Presidente, tiene la oportunidad histórica de darles las mismas oportunidades a todos los argentinos. Que no haya argentinos de primera o de segunda", lanzó Sáenz. Prosiguió y planteó: "Que no haya argentinos subsidiados de la Capital Federal que pagan tres veces menos que los de cualquier otra provincia. Pagamos la luz y el gas tres veces más caros". En esta línea preguntó: "¿Cómo van a venir las industrias a instalarse acá si no les damos las mismas posibilidades que en el centro del país?".

"No es culpa nuestra vivir a 1.600 kilómetros de Capital", señaló y puntualizó que en tierras salteñas nació la Patria con el General Güemes y sus gauchos: "Seguiremos con esa lucha que nos dio una Nación libre, soberana, justa y sobre todo federal. No nos arrodillaremos ante nadie nunca. Acá no hay traidores ni mentirosos, sino gente de bien que está pagando el ajuste, las consecuencias de los que se enriquecieron y se llevaron la plata a otro lado. Búsquenlos a ellos, persíganlos a ellos", sugirió.

El discurso de Sáenz fue subiendo en intensidad y manifestó que el ajuste lo están pagando los argentinos de bien, entre ellos los jubilados. "Ellos son los que peor la están pasando. Cobran 100 mil pesos, no tienen para los medicamentos y tienen vergüenza de pedirle a sus hijos porque también la están pasando mal", indicó.

Para finalizar, Sáenz aseveró: "Vamos a defender a los maestros en su lucha, porque el fondo de incentivo docente fue un logro de ellos de hace muchos años. Los subsidios transporte siempre se distribuyeron de forma desigual, más del 80% para AMBA y el resto que se lo repartan entre las provincias".