Para nostálgicos: Marvel trae de vuelta su recordada serie animada con X-Men '97

La nueva ficción de dibujos animados de Marvel Studios propone un vistazo nostálgico a la adaptación de X-Men que se emitió por televisión entre 1992 y 1997.

Está claro que Marvel Studios no pasa por su mejor momento, y mucho menos si pensamos en su oferta televisiva. Con la inauguración de Disney+ la maquinaria de Kevin Feige se comprometió a producir contenido para el streaming, que según la opinión mayoritaria acabó por devaluar la marca del MCU entre múltiples series de calidad justita. Quizá el mejor exponente de esto fuera Invasión secreta en 2023, costando una millonada que se tradujo en malas críticas y una audiencia ridícula.

Sin embargo, ciñéndonos a la producción animada, puede que la cosa cambie un poco. ¿Qué pasaría si...? se ha prolongado a dos temporadas (la última llegó en las Navidades del año pasado) con una recepción lo bastante positiva como para que un sello subsidiario llamado Marvel Animation quiera desarrollar nuevas series del estilo. Así que en el futuro próximo se divisan proyectos como Eyes of Wakanda, Your Friendly Neighborhood Spider-Man o más entregas de ¿What if...?

Además de, claro, X-Men '97. Quizá sea la serie más prometedora de todas las planeadas, pues ofrece un regreso inesperado a un programa icónico de los años 90. Entre 1992 y 1997, antes de que Bryan Singer llevara al cine por primera vez a los X-Men (y contribuyera a propulsar el género), se emitió la serie animada de X-Men, con unos diseños muy fieles a los cómics y una melodía para el opening de lo más pegajosa. Ahora X-Men '97 se articula como una secuela a la vez que un homenaje a dicha serie. Conservando los diseños y, sí, la célebre musiquita.

La serie está desarrollada por Beau DeMayo, contando con directores como Jake Castorena, Chase Conley y Emi Yonemura. Según se ha podido ir advirtiendo en los últimos días, X-Men '97 no es tanto un reboot como una secuela: toma lugar ahí donde terminó la serie original en 1997, cuando el Profesor X fallece en la cama y sus discípulos mutantes han de encargarse tanto de proteger la Mansión como de seguir con sus deberes justicieros. El testamento de Charles Xavier, así las cosas, determinará la trama de los diez episodios que integran X-Men '97.

Al menos durante su primera temporada, pues seguramente Disney contemple renovarla si consigue buenos datos en su plataforma de streaming. El caso es que X-Men '97 traerá de vuelta a toda la panda, respetando el diseño original: Cíclope como líder obvio, secundado por Wolverine, Júbilo (que era el centro de la trama en la serie de los 90), Tormenta, Jean Grey, Rogue y Bestia. Por aquí también se colará Magneto, que al parecer ha sido citado en el testamento de Xavier con consecuencias inesperadas para la acción mutante.