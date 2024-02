Video: una mujer de 72 años cumplió su sueño de conocer el mar y su reacción se viralizó

La historia de Isabel se volvió viral gracias al viaje que regalaron su hija y yerno, que la llevaron a Miramar durante el fin de semana largo de carnaval.

Isabel se paró en la orilla, miró el horizonte y dejó que el aire lleno de sal le llenara los pulmones. Era la primera vez que veía el mar en persona, que escuchaba las olas y que sentía agua -fría- en sus pies, todo gracias a su hija y yerno, que la llevaron a Miramar el fin de semana pasado. "Mi vieja conociendo por primera vez el mar", contó Gisela Grassi al compartir un video en Tik Tok donde se nota la emoción de Isabel, de 72 años, mientras su yerno Franco la abrazaba y su hija, Gisela, retrataba el momento que no tardó en volverse viral. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Panorama (@diariopanoramasde) "Cuando vi el mar, no podía creer la belleza indescriptible. Sentí mucha paz, porque ese día no había gente. Estaba muy muy feliz, no podía creer lo gigante que es y el tamaño de sus olas. Fue increíble", contó Isabel, que vive en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Esta semana Gisela le contó al sitio Infobae que estaba organizando una escapada a Miramar en carnaval con su marido y la hija de ambos cuando de repente se les ocurrió preguntarle a su madre si conocía el mar. Como les dijo que no, la incluyeron en su viaje y para agregarle más emoción hasta le vendaron los ojos hasta llegar a la orilla.