Tras su separación de Luciano Castro, Flor Vigna apuntó contra Sabrina Rojas por involucrarse

En una conversación con Paula Varela, la cantante mencionó que los desencuentros entre el actor y su ex pareja la perjudicaron.

Flor Vigna decidió irse al Sur para atravesar su separación con Luciano Castro. Mientras trabaja en su nueva música, la cantante habló con Paula Varela sobre su actualidad sentimental y Sabrina Rojas no tardó en formar parte de la conversación.

Al aire de Socios del espectáculo (eltrece), la panelista leyó los mensajes que intercambió con Flor. “Ella fue muy clara. Me dijo ‘es la primera vez que estoy en una relación donde mi pareja tiene una exmujer y hijos. Pensé que podía manejarlo, pero no’”, reveló.

Según dijo la cantante, ella intentó, sin éxito, calmar la pelea entre Castro y Rojas: “Flor admitió llorando que siempre que intentó intervenir en la relación entre Sabrina y Luciano, para mediar o armonizar, salió lastimada. No lo está manejando de la mejor manera”.

Cuando la panelista le recordó el buen vínculo que siempre demostraban tener en las redes, la artista dio su punto de vista. “Ella me dijo que lo intentaron en un momento, pero no funcionó. Claramente se alejó porque cree que Luciano todavía tiene que resolver muchas cosas con Sabrina, y hasta que eso no suceda, ella no podrá estar bien con él”, explicó Varela.