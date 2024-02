Con un curioso posteo, la ex de Pedro Rosemblat defendió a Lali en medio de la polémica con Milei

Carla Quevedo se manifestó respecto al cruce entre la ídola pop y el Presidente, a quien le hizo un particular pedido que no pasó inadvertido.

Lali Espósito recibió el apoyo de varios famosos tras la polémica con Javier Milei, que la llamó “Lali Depósito” en una entrevista. Una de ellas fue Carla Quevedo, exnovia de Pedro Rosemblat, quien aprovechó a hacerle un pedido especial al Presidente.

La actriz escribió una nota en su celular que después compartió en sus historias de Instagram. “Querido presidente: mi nombre es Carla Quevedo, tengo 35 años y nací en el barrio de Flores. Le pido por favor que deje de putear a Lali”, expresó en el primer párrafo.

En otras líneas, explicó sus razones: “En primer lugar, porque usted es el presidente, ella una de las artistas más destacadas de nuestra generación y, así y todo, la diferencia de poder es inconmensurable”. “Lo que está haciendo es persecución política”, sentenció.

Lo sorpresivo fue el curioso pedido que hizo en la otra parte de la nota: “Y en segundo lugar, pero no menos importante para mí, porque es la actual de mi ex y se me está infectando todo el feed con sus caras”. “Atentamente, CQ”, cerró Carla Quevedo en su “comunicado”. La escritora estuvo de novia con el militante peronista durante dos años.

“Con Pedro nos separamos con mucho amor y seguimos teniendo un vínculo. Pero a veces el amor no alcanza y en este momento elijo probar suerte en Los Ángeles, donde viví algunos años. Y Pedro tiene sus proyectos acá. El amor a la distancia no sirve. Es verdad que al principio es un fuego, pero después no se sostiene”, había dicho ella en su momento.