Holder sorprendió con un retoque estético y en las redes lo compararon con Ricardo Fort

El ex participante de "Gran Hermano 2022" se volvió tendencia en Twitter tras la intervención en su cara.

Tomás Holder es uno de los influencers más polémicos de las redes sociales y siempre está en boca de todos. El primer eliminado de Gran Hermano 2022 (Telefe) fue tendencia en las últimas horas debido a su último retoque estético.

El exparticipante del Bailando 2023 (América) publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se puede ver el notable tamaño de sus labios. La imagen se viralizó y en Twitter comenzaron a hacerse eco del posteo.

“Holder se pichicateó la boca. Estoy estallada. Apreciémoslo ahora, porque es el nuevo Ricardo Fort, pero pobre”, “Ay, a mí me da un cringe terrible, pero es inevitable no seguirlo”, “Lo banco”, “Es Calamardo el hermoso”, “Como hay complejo de Kardashian, hay complejo de Ricky Fort”, “Se hizo los labios de Anto Pane” y “Lo amo tanto, ojalá no se descarrille” fueron algunos de los comentarios de los tuiteros.