¿Indirecta para Coti?: tras su salida de GH, "El Conejo" Quiroga lanzó su primer canción

El ex participante cordobés tuvo su debut en la industria musical con un cuarteto que relata una historia de desamor y en las redes deducen que se refiere a su ex pareja.

Después de su paso por Gran Hermano, incursionar en el teatro, brillar en la pista del Bailando y llegar hasta las instancias finales, ahora Alexis El Conejo Quiroga se animó a otro desafío: lanzarse como cantante. Es así, que el joven oriundo de Córdoba estrenó su primer tema musical, ‘Ya no eres’.

Minutos después del lanzamiento, el joven compartió la canción en sus redes sociales. En las storys de su Instagram, donde cuenta con casi 1 millón de seguidores, El Conejo publicó un breve fragmento del tema. Además, reposteó los mensajes de aliento y felicidades de algunos de sus amigos.

Al mismo tiempo, hubo quienes repararon en la letra, ya que esta relata una historia de desamor y podría tener indirectas para su expareja, Coti Romero. “Ya no me interesas lo que piensas, ya no me interesa a quien besas, ya no tengo ganas de intentar otra promesa”, comienza diciendo.

Luego, la letra sigue: “Ya no me interesa lo que sientes, ya no importa qué quedó pendiente, es que ya no eres la verdad, eres la que miente. Ahora busco melodías en los labios de otro cuerpo, ando en busca de un amor, un amor que me ame en serio”.

En su último cruce en la pista del Bailando, los exhermanitos del reality hablaron de su relación. En una tensa gala de sentencia y eliminación del programa, Coti Romero no dudó en confrontar a su exnovio, Alexis El Conejo Quiroga. La situación se desencadenó cuando Marcelo Tinelli intervino y tomó un papel inesperado como celestino.

La participante del Bailando hizo saber al conductor del programa que Quiroga seguía en contacto con ella a través de emails, a lo que el Marcelo reaccionó pidiendo ver esos correos. Sin titubear, Coti expuso los mensajes en frente de todos. “Acá hay uno que es un manifiesto. Te juro que he intentado dejar de amar, dejarte tranquila con tus cosas, con tu vida, pero no me sale, te juro que no me sale. No puedo dormir, no tengo hambre, sé que me dejaste en claro muchas cosas que debo soltar…”, leyó Tinelli al aire.

El Conejo Quiroga, cuestionado por Tinelli sobre si enviaba correos, admitió que estaba bloqueado de otras formas de comunicación y que esa era su única vía para intentar reconquistar a la correntina. Sin embargo, ella dejó claro que lo que más importa son las acciones y no las palabras escritas. La discusión se intensificó cuando Quiroga reveló que había pasado una semana desde que se reencontraron, mientras que Romero sostenía que habían pasado dos semanas. Además, acusó a su ex de difamarla, aludiendo a que el representante del cordobés le habría sugerido afirmar que Coti le había sido infiel, algo que ella negó rotundamente.

Tal como lo marcan sus raíces y la música de su infancia, el exparticipante de Gran Hermano eligió dar el primer paso con un cuarteto. El género no es casualidad, ya que el mismo rememora sus primeros años de vida. Así lo contó en su último paso por Noche al Dente (América), donde habló de los conmovedores momentos de su complicada niñez en General Cabrera. Además, eligió un tema de Rodrigo para rememorar un bello instante con su padre. Con la emoción a flor de piel, Alexis seleccionó “Un largo camino al cielo”. Si bien la canción ya es un emblema para los cordobeses, para su padre tenía otro significado. El tema se convirtió en un compañero de viaje. “Durante sus 30 años como camionero, lo escuchó y tengo la imagen de levantarme de la cucheta, verlo adelante y decirme que me prepare antes de viajar a Entre Ríos”, expresó en ese momento.

Al referirse sobre su dura infancia, El Conejo agradeció a su familia por todo su esfuerzo y apoyo: “Siempre les estaré agradecido. Es una alegría poder verlos y estar con ellos hoy. Hemos tenido épocas donde solo comíamos té y masitas saladas por días. En mi tierra, a las galletitas de agua se les dice masitas. De vez en cuando, teníamos puchero”.