Golazo de Lucas Beltrán en el empate de la Fiorentina ante Empoli

El exdelantero de River abrió la cuenta para su equipo en el 1-1 correspondiente a la fecha 25 de la Serie A.

Lucas Beltrán convirtió esta tarde en el empate 1-1 de Fiorentina, su equipo, ante el local Empoli, en la continuidad de la disputa de la 25ta. Fecha de la Serie A del fútbol de Italia.

El delantero cordobés, de 26 años, abrió la cuenta con un remate cruzado en el estadio Carlo Castellani, de Empoli, a los 29 minutos de la etapa inicial.

De esta manera, el exjugador de River Plate acumuló su sexta conquista en el torneo, todas desde diciembre pasado a la fecha.

Además de Beltrán, la Fiorentina, con 38 puntos en la clasificación, contó con los desempeños de Lucas Martínez Quarta (ex River) y el zurdo Nicolás González (ex Argentinos Juniors), ambos como titulares. En tanto, el volante Gino Infantino (ex Rosario Central) estuvo entre los suplentes y no entró, según registró ‘Flashscore’.

Empoli, sin argentinos en cancha, estableció la igualdad por intermedio de un penal ejecutado por el senegalés M’baye Diang (St. 11m.).

En tanto, Udinese, con los concursos de Lautaro Giannetti (ex Vélez) y Nehuén Pérez (ex Argentinos Juniors) más la entrada en el segundo tiempo de Martín Payero (ex Boca Juniors), empató 1-1 con Cagliari, que tuvo en sus filas al uruguayo Nahitan Nández, otro exvalor del ‘Xeneize’.