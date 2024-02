La Secretaría de Salud de La Banda promueve la colocación de parches mamarios

Estos dispositivos son complementarios al diagnóstico precoz de la enfermedad y se destacan por su uso rápido y sin dolor.

El Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 3 del barrio Ampliación Primero de Mayo llevará a cabo un operativo de colocación de parches mamarios el próximo miércoles 21 a las 7.30 horas.

Es importante señalar que los parches mamarios no reemplazan la mamografía, siendo esta última fundamental para confirmar cualquier situación de riesgo detectada. Este operativo está dirigido a mujeres entre 45 y 70 años que no tengan antecedentes de cáncer de mama y que no hayan realizado una mamografía en el último año.

Se recomienda a las pacientes asistir con sostén deportivo y evitar el uso de perfume, crema o talco en la zona de las mamas para garantizar la efectividad del dispositivo.

Este esfuerzo responde a los lineamientos municipales de la gestión del intendente Ing. Roger Nediani en la constante búsqueda de promoción de la salud y prevención de enfermedades, reafirmando su compromiso con el bienestar de la comunidad bandeña.