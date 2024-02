La bailarina se quebró al aire de LAM y expresó: "Es algo que no lo tengo procesado ni superado".

Silvina Escudero habló por primera vez sobre la pérdida de su embarazo y expresó: "Es algo que no lo tengo procesado ni superado".

¿Qué le pasó a Silvina Escudero?

La bailarina estuvo junto a su hermana Vanina en el piso de LAM y se quebró al referirse al duro momento que atraviesa: "No quiero hablar porque voy a ser un mar de lágrimas. Es algo que no lo tengo procesado ni superado y me gustaría hablarlo en algún momento desde el amor y la felicidad".

Además, Silvina Escudero le agradeció a Ángel de Brito por guardar la noticia de su embarazo: "Quiero agradecerte primero por tu silencio al principio con la felicidad de la noticia, y después tus consejos y tu oreja cuando la noticia viró. Para mí es muy importante".

"No se si lo hubiese podido transitar de la misma manera si la noticia se hubiese dado a conocer en ese momento porque yo estaba en carne viva. Soy una persona muy positiva y creyente, y considero que todo lo que vivimos es por una enseñanza y un motivo", planteó entre lágrimas la artista.

Luego explicó lo difícil que fue volver a reinsertarse en los medios de comunicación: "Empecé a postear frases, era mi manera de canalizarlo. Estuve desaparecida un montón de tiempo. Los últimos dos años no pude hacer temporada en teatro porque estaba en pleno tratamiento, no podía hacer nada físico".

"Es súper doloroso cuando anhelas tanto algo y dejás toda tu vida de lado para conseguirlo. Pero ahora estoy enfocada en laburar y no voy a decir que no a las propuestas", concluyó Silvina Escudero.

A mediados de enero, Ángel de Brito había dado la triste noticia de la pérdida en LAM: "Mucha gente se esta preguntando por sus salud hace mucho tiempo, ella desapareció, dejó de trabajar en el año 2019 y se alejó de los medios, dejó de hacer teatro y prácticamente todo".

"Estaba buscando ser mamá, esto que voy a contar lo hablé con Silvina mucho tiempo, me pidió que lo cuente porque la bombardean a mensajes y todavía no se siente fuerte para salir a contarlo", aclaró.

Luego, detalló: "Esta muy triste, Silvina estaba embarazada, me había enterado, le escribí, me lo confirmó muy contenta, estaba esperando que se cumplan los tres meses, y cuando llegaron me dijo esperamos un poco más no voy a entrar en detalles pero en la semana 14 perdió el embarazado y este es el tema que la tenía tan alejada".

Además, explicó que hicieron todo lo que pudieron para poder tener un hijo, pero la situación se complicó durante el proceso. "Primero se decidió como proyecto familiar a buscar un bebé con tratamiento, con su marido. Finalmente llegó, se escondió un tiempo porque no quería que se le vea la pancita y después el embarazo se interrumpió", concluyó.

Finalmente, Ángel de Brito aseguró que su hermana Vanina Escudero y su esposo (Federico) fueron un gran sostén para ella.