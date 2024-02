"Para ser mejores personas": Juanita y Fran Tinelli sorprendieron a sus padres tras cambiaron de religión

La decisión fue dada a conocer por el periodista Lucas Bertero, quien también reveló detalles de esta "reigión no teísta".

En las últimas horas se conoció que Juanita y Francisco Tinelli, los dos hijos que Marcelo tuvo con Paula Robles, le dieron un rotundo cambio a su vida. Influenciados por su mamá, los jóvenes se volcaron en la búsqueda espiritual.

Así lo contó el periodista Lucas Bertero al aire de Mañanísima (eltrece), donde aseguró que ambos “recibieron la ley máxima del budismo”. Según explicó desde su propia experiencia, esta “religión no teísta” es una “filosofía de vida” para “mejorar como persona y luego modificar el entorno”.

“Primero fue Paula Robles quien empezó con la búsqueda espiritual”, contó él en el programa de Carmen Barbieri. “Ella recibió el Gohonzon, lo que ayuda a uno a concentrarse para lograr el estado máximo de budeidad, que es la iluminación y la tranquilidad más grande que a uno le puede pasar como persona”, indicó el panelista.

Juanita, Fran y Marcelo Tinelli

Además, Bertero destacó que Juanita y Francisco son “chicos jóvenes con un padre que viene de los medios más importantes”. En ese momento, Barbieri sumó: “Y con una vida tan cómoda”.

Más allá de ese contexto, los dos hijos menores de Marcelo Tinelli optaron por seguir el camino de su mamá. Sobre el Budismo, el periodista señaló: “No hay ningún Dios para adorar. Es simplemente mejorar uno como persona para después modificar el entorno”.

Incluso, aseguró que este “cambio de vida” también implica una mudanza para los jóvenes. “En una misma casa no pueden haber varias leyes máximas. Como Francisco se ha mudado, él recibió el propio. Y Juanita participa del universo de su madre”, remarcó Lucas Bertero. “No hay culpa, no hay que rezarle a ningún Dios. Es simplemente uno con uno mismo, con su soledad y sus miedos”, precisó él.