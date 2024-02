El desgarrador relato de la madre de Carolina Ledesma: “Quiero que se haga justicia, era una niña que no le hacía mal a nadie”

Con profundo dolor y consternación, Sonia Cruz pidió justicia por su hija quien fue asesinada durante la madrugada del lunes. El principal sospechoso es su ex pareja, Matías Loto, quien aún se encuentra prófugo.

La comunidad de Fernández se encuentra conmocionada por el femicidio de Carolina Ledesma, quien fue asesinada con un sábana durante la madrugada del lunes y el principal sospechoso es su ex pareja, Matías Loto, quien aún se encuentra prófugo.

En este contexto, Noticiero 7 dialogó con Sonia Cruz, mamá de la víctima, quien con profundo dolor y consternación pidió que se haga justicia por su hija.

“Era una niña que no le hacía mal a nadie, por favor quiero que se haga justicia. Mi hija no era mala, su vicio era estudiar y trabajar”, expresó desconsolada.

“Yo veía cosas que no me gustaban. El tipo (Matías Loto su ex pareja) era un enfermo, todo el tiempo la amenazaba y le mandaba mensajes. Él está escondido, dicen que él no fue pero si no es ¿por qué no da la cara, por qué está escondido?”, manifestó.