Emma Stone será protagonista nuevamente de la próxima película de Yorgos Lanthimos

La próxima película que ruede Yorgos Lanthimos será un remake de "Salvar el planeta Tierra", la excéntrica comedia fantástica escrita y dirigida por el coreano Jang Joon-hwan en 2003.

En 2020 se anunció que el propio Jang se haría cargo del proyecto, si bien finalmente ha decidido dar un paso atrás aunque sigue asociado al mismo como productor ejecutivo.

La película original nos presenta a Byeong-gu, quien cree firmemente que extraterrestres del planeta Andrómeda atacarán la Tierra para acabar con la vida en el planeta. Según él, uno de ellos es el presidente de una compañía química a quien, con la ayuda de su novia, secuestra para obtener información sobre la futura invasión...

La única manera que Byeong-gu tiene de evitar la invasión es convencer al secuestrado para que organice un encuentro con el príncipe de Andrómeda, antes del próximo eclipse lunar, que ocurrirá dentro de una semana. Mientras tanto, un desacreditado inspector de policía llamado Lee decide llevar la investigación por su cuenta con la ayuda del inspector novato Choo...

'Save the Green Planet' supondrá la sexta colaboración entre Lanthimos y los productores Ed Guiney y Andrew Lowe, cuya Element Pictures ha respaldado todos los filmes del cineasta griego desde 'Langosta', el primero que rodó en inglés; en esta ocasión junto a la Square Peg de Ari Aster y la coreana CJ ENM, responsable de la cinta original.

Will Tracy ('El menú', 'Succession') escribió en su momento una primera versión de su guión que es muy probable que ahora sea revisado, ya sea por el mismo guionista o por otro, con vistas a que su rodaje pueda comenzar el próximo verano.

Este remake será el próximo filme que ruede el responsable de 'La favorita', pero no será el próximo filme que veamos dirigido por el también responsable de 'Pobres criaturas'. El cineasta tiene pendiente el estreno en algún momento de 2024 de 'Kind of Kindness', nuevo título ¿provisional? de la anteriormente conocida como 'AND'.

Te recomendamos: A Emma Stone le parece extraña la polémica de la desnudez en su última película

El cineasta ha vuelto a colaborar por tercera vez con Emma Stone en esta película rodada a finales de 2022 en la que también veremos a Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hunter Schafer, Joe Alwyn o Hong Chau, entre otros. Por el momento lo único que ha trascendido de esta nueva producción de Element Pictures para Searchlight Pictures es que consta de tres historias independientes, con los mismos actores interpretando diferentes personajes en cada una de ellas.

Emma Stone será una de las protagonistas de 'Save the Green Planet', en lo que de esta manera será la cuarta colaboración consecutiva de la actriz con Lanthimos.