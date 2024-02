Barby Silenzi estalló de furia con El Polaco

La bailarina no tardó en reaccionar al enterarse de la confesión sexual que hizo su pareja en una entrevista.

Luego de que El Polaco participara en una entrevista en donde le consultaron con quién tendría una noche de pasión, Barby Silenzi salió al cruce para mostrar lo enojada que está con la respuesta que dio el padre de su hija Abril.

Lo que ocurrió fue que, el cantante estuvo en el programa de streaming Rumis en donde Juariu le preguntó: "Considerando que es el último sexo de tu vida, que no vas a tener más, ¿lo tenés con Noelia Marzol o Sofi Fernández?".

A pesar de que tardó en responder, el artista eligió a Noelia Marzol, con quien fue pareja en Bailando 2019, momentos en donde también se rumoreó que ambos tenían un romance oculto, aunque lo negaron hasta hoy en día.

Barby Silenzi y El Polaco.

“Último sexo… y con Noe”, dijo El Polaco arriesgándose a volver a tener una crisis con Silenzi, de quien se separó varias veces a causa de rumores de infidelidad y de la cantidad de viajes que tiene para dar recitales en todo el país.

Al escuchar esto, la bailarina no quiso perder tiempo y compartió su enojo al ser consultada por lo que dijo que pareja en una entrevista: "Me pareció recontra desubicado que conteste eso”, comenzó mostrando su enojo.

Noelia Marzol y El Polaco

Luego, Barby siguió: “Yo no lo hubiera dicho, contestaría otra cosa que no lo ofenda a él. Igualmente era un juego, pero la verdad no me gustó", explicó dejando en claro que la actitud de el artista podría traer problemas de pareja.

Aunque no quiso contar los pormenores, Barby contó que charló con su pareja sobre la respuesta que dio en el streaming y además remarcó: "Le dije. Siempre le digo todo lo que pienso de todo", aseguró muy tajante.

Barby Silenzi