Catamarca: la defensa del cura Renato Rasgido, acusado de abuso, planteó "falsa fundamentación"

Tras terminar de leerse la requisitoria de elevación a juicio, el abogado Rojas realizó este planteo. La Fiscalía y la querella lo rechazaron.

Luego de tres jornadas, la secretaria de la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación, Andrea Montoya finalizó la lectura de la requisitoria a elevación a juicio de la causa que tiene en el banquillo de los acusados al cura Renato Rasgido, acusado por abuso sexual eclesiástico. Tras conocerse los detalles de la acusación contra el sacerdote, Luciano Rojas, abogado de la defensa, planteó “falsa fundamentación”. El cura debe responder por “abuso sexual simple agravado en concurso ideal con corrupción de menores en grado de autor” y “abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con corrupción de menores”.

El Tribunal está integrado por los jueces Miguel Lozano Gilyam, Silvio Martoccia y Mauricio Navarro Foressi. El Ministerio Público Fiscal es representado por el fiscal Augusto Barros, quien está acompañado por los abogados de la querella Silvia Barrientos y Jaime Morales. La defensa es ejercida por el abogado del foro local Luciano Rojas.

Por tratarse de un delito de instancia privada, el debate se desarrolla a puertas cerradas. La defensa habría considerado que no habría congruencia entre el aspecto temporal de los hechos con los fundamentos de la acusación. El Tribunal corrió vista a las partes. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella consideraron que se trata de un planteo dilatorio y lo rechazaron. El Tribunal pasó la resolución para hoy, cuando se reanude el debate.

Finalmente, en la cuarta jornada por el debate de abuso sexual eclesiástico que tiene al sacerdote Renato Rasgido como acusado por delitos contra la integridad sexual de un adolescente, se pudo finalizar la lectura de la requisitoria de elevación a juicio. Este pedido lo realizó la defensa el viernes último, en la segunda jornada. Ese día, la secretaria Milagros Santillán inició la lectura de la elevación a juicio, que cuenta con 270 páginas aproximadamente. El lunes, la secretaria Andrea Montoya dio continuidad a la lectura, a partir de la página 110 hasta la 190. En esta cuarta jornada, luego de un cuarto intermedio, la secretaria Montoya finalizó la lectura.

Cuarto intermedio

La audiencia se reanudó a primera hora de la mañana. Sin embargo, alrededor de las 9.30, la defensa solicitó un cuarto intermedio. El abogado Luciano Rojas debía presentarse en otro Tribunal, donde se desarrolla otra audiencia en la que debía comparecer. Alrededor de las 11.30, la audiencia se reanudó y se pudo finalizar la lectura de la requisitoria.

“Acaba de haber otra dilación. Tenemos a una víctima que comenzó confiada. Hay que contener a una persona que considera que al fin ha llegado el juicio en el que podrá hablar”, había comentado la abogada de la querella Silvia Barrientos.

Ensonatado acusado

Renato Rasgido es el primer sacerdote denunciado por abuso sexual eclesiástico. La denuncia se presentó en marzo de 2014, en Andalgalá. La semana pasada, se convirtió en el segundo cura en ocupar el banquillo de los acusados para responder por delitos contra la integridad sexual.

“Sorprendió la cantidad de gente que llamó, incluso de otros países. Están atentos a este juicio y están dispuestos a denunciar. Sirve para abrir las puertas porque (los sacerdotes) ya no son intocables. No son juicios contra la Iglesia; son hombres disfrazados con sotana; traicionaron la fe que depositaron los feligreses de la institución eclesiástica y más aún a un niño para satisfacer sus instintos libidinosos. Es sorprendente el apoyo que recibe la víctima del mundo y no solo de Catamarca y de Argentina. Esto alienta también”, aseguró.

Desde que comenzó la investigación, la causa pasó por un verdadero sinfín de idas y vueltas hasta que finalmente se conoció la fecha cierta del inicio del debate. En marzo de 2014, la madre de un adolescente de Andalgalá denunció en la comisaría a Renato Rasgido por una serie de abusos sexuales a los que habría sometido a su hijo. Fue la primera causa de abuso sexual eclesiástico en la provincia. Rasgido fue imputado y llamado a indagatoria pero nunca estuvo detenido.

En 2016 la causa fue elevada a juicio por primera vez. En 2018 la Fiscalía de Andalgalá volvió a pedir la elevación a juicio tras el dictado de una nulidad. En 2020 se firmó por tercera vez la elevación a juicio. En mayo de 2022, la Cámara de Apelaciones por mayoría, resolvió confirmar la elevación a juicio contra el sacerdote. El Tribunal de Alzada estuvo integrado por los jueces Elena Berrondo Isí, Edgardo Álvarez y Jorge Palacios. La defensa del religioso fue ejercida por el abogado Luciano Rojas. La querella, por la abogada Silvia Barrientos. Por cuarta vez, el expediente llegó al Tribunal de Alzada. En junio de 2022, la defensa de Rasgido casó la resolución y la Corte de Justicia consideró que fue mal concedido el recurso.

El expediente finalmente ingresó a la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación.El juicio oral contra el expárroco de Andalgalá es el segundo contra un sacerdote en la historia de la provincia.

El primero fue el de Juan de Dios Gutiérrez, quien el 30 de abril de 2021 fue condenado a la pena de 12 años de prisión por el abuso sexual de una adolescente. El 4 de mayo de 2022, el cura fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores para cumplir la condena.

El sacerdote Eduardo López Márquez fue imputado por abuso en marzo de 2023. La Cámara de Apelaciones confirmó que los hechos no estaban prescriptos tras una presentación de la defensa del sacerdote.

Fuente: El Ancasti