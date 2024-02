"Lo que vuelve a Santiago del Estero como subsidio es lo que la provincia le aporta a Nación"

El concejal Walter Medina Salomón dialogó con Radio Panorama en torno a la quita del subsidio al transporte por parte del presidente Milei. Pidió entender el concepto "Santiago aporta 890 millones de dólares a Nación", destacó.

Durante un contacto con "Buen Día Santiago", el concejal Walter Medina Salomón vertió algunas consideraciones en torno a la quita del subsidio al transporte por parte del Gobierno Nacional y la consecuente suba del boleto del colectivo, que pasó de $150 a $680.

Al respecto, destacó que "la nación a las provincias no les da nada. Tiene que entenderse el concepto: Santiago es la sexta provincia en balance comercial, con un aporte de 890 millones de dólares. Lo que vuelve es lo que nosotros aportamos como provincia".

"Para que exista el subsidio ha existido primero una ley por la que se crea un tributo a los combustibles. Una parte de ese tributo pasa a formar el impuesto con el que se financia el subsidio al transporte. Este señor (Milei) ha decidido beneficiar a sus amigos de AMBA, la ciudad más rica en ingreso per capita de todo Sudamérica".

Medina Salomón reflexionó sobre el impacto de la quita de este subsidio al considerar que altera el normal funcionamiento de la "actividad comercial y económica de cada provincia.

"La diferencia de 150 a 680 pesos que paga cada usuario significa que va a tener que retirar ese dinero -que antes se volcaba en otra parte de la economía- para utilizarlo en el transporte. Resiente toda la economía de la provincia y están afectando a las clases más vulnerables", agregó.

Walter Medina Salomón

Por otra parte el funcionario municipal consideró que el ministro de Economía Luis Caputo "ajusta a los jubilados que cobran 105 mil pesos, pero no quiere ajustarle a los bienes personales, a aquellas personas con propiedades rurales radicadas en el exterior, que favorece a 450 personas y significa el 0.48%, es decir medio punto del PBI. Pero quiere sacar un punto del PBI jodiendo a todos los jubilados".

"Con este programa económico no es fácil vivir, día a día se hace más complicado. Esta situación está siendo provocada por el programa económico de Javier Milei. AMBA recibe 12 mil veces más que Santa Cruz y nosotros debemos recibir 10 mil veces menos. Esto es inequidad, no hay federalismo. Son todos porteños a los que no les importa la Argentina profunda. Por eso alegremente sacaron subsidios y compensaciones a los docentes. Creerán que Argentina se circunscribe a Capital Federal, pero estamos dispuestos a defender todo lo que hemos hecho hasta aquí. Tenemos un gobierno y un municipio equilibrados y eso queremos defender: una provincia pujante y con desarrollo", dijo finalmente.