El emotivo mensaje del joven que sobrevivió al accidente en México y ahora fue dado de alta

Uno de los dos argentinos que logró salir con vida el siniestro, Yamil Lucas Figallo, contó que tiene nueve fracturas y envió un mensaje a las familias de las víctimas fatales.

En medio de la conmoción por el trágico accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Playa del Carmen, en México, en el que murieron cinco turistas argentinos, Yamil Lucas Figallo, uno de los sobrevivientes hospitalizados dio detalles de su estado de salud con un conmovedor mensaje. “No encuentro palabras para lo que me ha tocado vivir”, dijo.

Accidente Playa del Carmen

El joven oriundo de Mar del Plata que sobrevivió al siniestro vial en México, y ya fue dado de alta, según confirmaron familiares, publicó una serie de mensajes en su perfil de Instagram desde la sala del hospital La Joya, en Playa del Carmen, donde dio precisiones acerca de sus graves heridas y envió sus condolencias a los familias de las víctimas mortales.

“Tengo nueve fracturas, seis de costillas, son tres de cada lados. Tres vértebras de la columna de la columna, dos lumbares y una torácica. Seguimos haciendo análisis y estudios porque hay otras cosas que no están saliendo bien. En cuánto sepa se los contaré”, contó Figallo. Y agregó: “Solo les pido que sigan alentándome como siempre. Si ustedes no me abandonan, les prometo que yo no los voy a abandonar”.

Accidente Playa del Carmen

Sobre el siniestro vial, definió: “No encuentro palabras para describir lo que me ha tocado vivir. Quiero dar desde mi lugar mi más sentido pésame a la familia de todas las personas que perdieron la vida en el accidente. La familia de todos los chicos y del chofer de la van. Que el universo los tenga en la gloria a todos”, dijo.

Ayer, fuentes de la Cancillería indicaron: “Respecto a los ciudadanos argentinos hospitalizados, uno permanece en observación y la otra se encuentra aún con estado reservado”. Asimismo, aclararon que un familiar ya se trasladó para acompañar a la víctima mientras que algunas de las familias de los ciudadanos fallecidos se encuentran avanzando con los trámites para disponer de los restos de sus familiares.

Accidente Playa del Carmen

Por su parte, la tía de Lucas dijo: “Mi sobrino estaba hace menos de tres meses en México. Es preparador físico y modelo. Tiene 30 años”. También, contó que el joven ha sido dado de alta en el día de hoy y que ha vuelto al departamento donde se estaba alojando: “Está muy dolorido por las fracturas y no está hablando mucho por eso”, completó.